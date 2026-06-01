Экстремал спортшы 180 метр биіктікте таңғажайып серуен жасады
Эстониялық экстремал спортшы Яан Роозе тағы бір рекордтық өнерімен көпшіліктің назарын аударды. Ол Польша астанасы Варшавадағы ең биік екі зәулім ғимарат арасына тартылған арқанмен жүріп өтті.
Спортшы 310 метрлік Varso Tower мен 237 метрлік Мәдениет және ғылым сарайы арасына тартылған арқанмен шамамен 500 метр қашықтықты бағындырды. Ең таңғаларлығы, бұл серуен жер деңгейінен шамамен 180 метр биіктікте жүзеге асты.
Мұндай өнер тек физикалық дайындықты ғана емес, сонымен қатар мықты психологиялық тұрақтылық пен тепе-теңдікті талап етеді. Желге, биіктіктен қорқуға және қауіп факторларына қарамастан, Яан Роозе бұл сынақты сәтті аяқтап, көрермендерді таңғалдырды.
Мұндай экстремалды өнер жоғары деңгейдегі жаттығулар мен қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды талап етеді. Ал Яан Роозе бұл тұрғыда өз тәжірибесі мен шеберлігін тағы бір мәрте дәлелдеді.
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