Құдық түбінен аман шықты: 8 жасар бала құтқарылды

·496·Әлем
Құдық түбінен аман шықты: 8 жасар бала құтқарылды
Құдық түбінен аман шықты: 8 жасар бала құтқарылды

Донецк Халық Республикасы құрамындағы Макеевка қаласында 8 жасар бала 30 метрлік құдыққа құлап кетті. Алдын ала мәліметтер бойынша, оқиға күннің екінші жартысында қала орталығындағы көпқабатты үйлердің ауласында болған.

Куәгерлердің айтуынша, бала ойын кезінде абайсызда ашық немесе жеткілікті түрде жабылмаған құдыққа жақындап, ішіне құлап кеткен. Оқиға туралы тиісті қызметтерге дереу хабарланған.

Оқиға орнына жеткен құтқарушылар жедел әрекет етіп, арнайы сатының көмегімен баланы жоғары алып шығуға қол жеткізді. Құтқару жұмыстарына барлығы 5 маман мен арнайы техника жұмылдырылды.

Дәрігерлер тексерген баланың денесінде ауыр жарақаттар жоқ. Оның жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланып, ауруханаға жатқызу қажет болмады.

Мұндай жағдайлардың алдын алу үшін ашық құдықтарды қауіпсіз жабу және балаларды қараусыз қалдырмау қажеттігі тағы бір мәрте ескертіледі.

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Эминем 16 секундта 99 сөз айтты ма? Шындық ашылды!Бүгін, 11:21Таяу Шығыста жағдай ушықты: АҚШ пен Иран өзара соққылар жасадыБүгін, 10:52Жапонияда аю адамдарға шабуыл жасады: 4 адам зардап шектіБүгін, 10:34«Тозақ аузы»: 70 жылдан бері сөнбеген отБүгін, 10:06Ұзындығы 265 метрлік тоннельден 45 миллион долларлық жүк табылдыБүгін, 09:48180 метр биіктіктегі сынақ арқаншыны дірілдеттіБүгін, 09:47
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Гиннес рекордтар кітабы жаңартылды! Бір уақытта тоғыз бала дүниеге келді
Шавкат Мирзиёев Қытайдағы қайғылы оқиғаға байланысты көңіл айтты
Жердің айналуы қауіпті деңгейде баяулауда: ғалымдар ескерту жасады
Алтын өндіру бойынша көшбасшы елдердің рейтингі жарияланды
12 жылдық күтуден кейін әйел бес егізді дүниеге әкелді
Әлемді рекордтық ыстық жылдар күтіп тұр
40 jyl ünsiz qalğan "Lunohod" qayta signal jiberdi
Бұл аптада аспанда сирек кездесетін Көгілдір ай көрінеді