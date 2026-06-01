Құдық түбінен аман шықты: 8 жасар бала құтқарылды
Донецк Халық Республикасы құрамындағы Макеевка қаласында 8 жасар бала 30 метрлік құдыққа құлап кетті. Алдын ала мәліметтер бойынша, оқиға күннің екінші жартысында қала орталығындағы көпқабатты үйлердің ауласында болған.
Куәгерлердің айтуынша, бала ойын кезінде абайсызда ашық немесе жеткілікті түрде жабылмаған құдыққа жақындап, ішіне құлап кеткен. Оқиға туралы тиісті қызметтерге дереу хабарланған.
Оқиға орнына жеткен құтқарушылар жедел әрекет етіп, арнайы сатының көмегімен баланы жоғары алып шығуға қол жеткізді. Құтқару жұмыстарына барлығы 5 маман мен арнайы техника жұмылдырылды.
Дәрігерлер тексерген баланың денесінде ауыр жарақаттар жоқ. Оның жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланып, ауруханаға жатқызу қажет болмады.
Мұндай жағдайлардың алдын алу үшін ашық құдықтарды қауіпсіз жабу және балаларды қараусыз қалдырмау қажеттігі тағы бір мәрте ескертіледі.
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