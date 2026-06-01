Нидерландыда полиция жүкті әйелді жерге лақтырды
Нидерландыдағы босқындар орталықтарының бірінде болған оқиға әлеуметтік желілерде қызу талқыланды. Таралған видеоларда полиция қызметкерлерінің жүкті әйелге күш қолданып, оны жерге лақтырғаны көрінеді.
Мәліметтерге сәйкес, құқық қорғау органдары орталыққа қауіп төндіру және вандализм оқиғалары туралы хабарламалардан кейін келген. Полиция тәртіпсіздікке күдікті адамды ұстауға әрекеттенген кезде, оның әйелі деп болжанған жүкті әйел оларға жақындаған.
Оқиға барысында туындаған шиеленісті жағдайда полиция күш қолданып, әйел жерге құлатылды. Бұл сәт видеоға түсіп қалып, қысқа уақыт ішінде әлеуметтік желілерде тарап кетті және жұртшылықтың қатаң сынына ұшырады.
Кейбір дереккөздерге сәйкес, әйел оқиғадан кейін мерзімінен бұрын босанған. Нәрестенің жағдайы жақсы екені хабарлануда.
Аталған жағдай бойынша полиция қызметкерлерінің әрекеттеріне қатысты қызметтік тексеру басталды. Жауапты тұлғалар оқиғаның егжей-тегжейін зерттеп, заңды баға берілетінін мәлімдеді.
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