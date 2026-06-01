АҚШ Ормуз бұғазы арқылы кемелердің өтуін қамтамасыз етуде
АҚШ әскерилері соңғы үш апта ішінде Иранның блокадасына қарамастан, Ормуз бұғазы арқылы 70-ке жуық кеменің қауіпсіз өтуіне көмектескені айтылуда. Бұл туралы The New York Times дереккөздерге сілтеме жасай отырып хабарлады.
Мәліметтерге сәйкес, АҚШ Орталық қолбасшылығы сауда кемелерінің стратегиялық маңызды су жолынан өтуін жеңілдеткен. Кейбір кемелер көрінуді азайту мақсатында бұғазға кірер алдында транспондерлерін өшірген.
Кейбір жағдайларда кемелердің бағыты Иран жағалауынан алысырақ аймақтар арқылы белгіленген. Бұл шаралар қауіпті азайту және жүк тасымалдау процесін жалғастыру үшін жүзеге асырылғаны айтылуда.
NYT атап өткендей, Вашингтон мен Тегеран арасындағы келіссөздерде айтарлықтай ілгерілеушілік болмағандықтан, аймақтағы жағдай әлі де шиеленісті күйде қалуда. Ормуз бұғазы арқылы қозғалыс сауда кемелері үшін қауіпті болып қалуда.
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