Чилидегі қызықты оқиға: қызметтік ит вице-адмиралды «тексерді»
Чили әскери-теңіз флотының кинологтарын бітіру салтанатында күтпеген әрі қызықты оқиға орын алды. Есірткі заттарын анықтауға үйретілген қызметтік ит шара барысында кенеттен вице-адмиралдың шалбар қалтасын тістеп алды.
Оқиға ресми рәсім кезінде болып, айналадағыларды таңғалдырды. Оқиға видеоға түсіріліп, қысқа уақыт ішінде әлеуметтік желілерде кеңінен тарады және пайдаланушылар арасында түрлі талқылауларға себеп болды.
Кейбір пайдаланушылар мұны әзіл ретінде қабылдаса, басқалары иттің мұндай әрекеті нені білдіруі мүмкін екендігі туралы түрлі болжамдар айтты.
Осыдан кейін Чили әскери-теңіз флоты ресми түсініктеме берді. Мәлімдемеде айтылғандай, бұл жағдай иттің әлі жастығымен, мінез-құлқымен және салтанат кезіндегі жоғары қозуымен байланысты, онда ешқандай жасырын мағына жоқ.
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