Интернетті жаулаған ақ арыстан — Луна баршаны таңғалдырды
Оңтүстік Кореядағы хайуанаттар бағында тұратын Луна есімді ақ арыстан соңғы күндері әлеуметтік желілердегі ең танымал жануарлардың біріне айналды. Оның ерекше келбеті, әсіресе көкшіл-сұр көздері, ұзын кірпіктері мен өте нәзік көрінісі миллиондаған қолданушылардың назарын аударуда.
Лунаның суреттері мен видеолары қысқа уақыт ішінде интернетте кеңінен таралып, түрлі платформаларда үлкен талқылауға түсті. Көпшілігі оны тіпті Disney мультфильмдеріндегі кейіпкерлерге ұқсатып, «ертегідегі арыстан» деп атауда.
Кейбір қолданушылар оның бейтаныс келбетін көріп, бұл суреттер жасанды интеллект арқылы жасалған деп ойлады. Алайда мамандар мен хайуанаттар бағының қызметкерлері Лунаның нағыз жануар екенін растап, оның сирек генетикалық ерекшеліктерімен дараланатынын атап өтуде.
Қазіргі таңда Луна тек хайуанаттар бағының қонақтары үшін ғана емес, бүкіл әлемдегі интернет қолданушылары үшін қызығушылық орталығына айналды. Оның әрбір жаңа видеосы мен суреті мыңдаған лайк пен пікір жинап, әлеуметтік желілерде тренд болуды жалғастыруда.
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