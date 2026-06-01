Әлемдегі ең үздік университеттер рейтингі жарияланды

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Әлемдегі ең үздік университеттер рейтингі жарияланды

Дүниежүзілік университеттер рейтингі орталығы (CWUR) 2026 жылға арналған әлемнің ең үздік жоғары оқу орындарының тізімін жариялады. Бұл беделді есеп аясында әлемнің 100-ге жуық елінен 21 мыңнан астам университеттің қызметі жан-жақты зерттеліп, олардың ішінен ең үздік 2 мыңы таңдап алынды. Өкінішке орай, биылғы жаһандық «Top-2000» тізіміне Өзбекстанның бірде-бір жоғары оқу орны кіре алмады.

CWUR рейтингінің ерекшелігі сол, ол субъектілі сауалнамаларға немесе жоғары оқу орындарының өздері ұсынған күмәнді есептерге мүлдем сүйенбейді. Бүкіл процесс тек төмендегі нақты және ашық критерийлерге негізделген:

  • Білім сапасы (25%): Студенттердің білім деңгейі және оқу жағдайлары.

  • Түлектерге деген сұраныс (25%): Студенттердің еңбек нарығындағы орны және мансаптық жетістіктері.

  • Оқытушылар құрамының сапасы (10%): Ғылыми қызметкерлердің халықаралық деңгейдегі беделі.

  • Зерттеу қызметі (40%): Миллиондаған ғылыми басылымдар, мақалалар және оларға берілген дәйексөздер көлемі.

Рейтингтік талдауларға сәйкес, әлемдік жоғары білім беруде АҚШ әлі де абсолютті көшбасшылықты бермей келеді. Дегенмен, Ұлыбритания, Жапония, Канада, Франция және Қытай сияқты елдер де жоғары орындарда белсенді бәсекелестік көрсетуде. Осы рейтингтің ең үздік ондығына енген білім ошақтарымен танысыңыз:

  1. Гарвард университеті (АҚШ)

  2. Массачусетс технологиялық институты (MIT) (АҚШ)

  3. Стэнфорд университеті (АҚШ)

  4. Кембридж университеті (Ұлыбритания)

  5. Оксфорд университеті (Ұлыбритания)

  6. Принстон университеті (АҚШ)

  7. Пенсильвания университеті (АҚШ)

  8. Колумбия университеті (АҚШ)

  9. Йель университеті (АҚШ)

  10. Чикаго университеті (АҚШ)

Ендеше, еліміздің жоғары оқу орындары неге бұл тізімнен тыс қалды? Талдауларға сәйкес, жергілікті жоғары оқу орындарымыз халықаралық деңгейдегі ғылыми зерттеулер көлемі, беделді журналдардағы дәйексөздер саны, профессорлық құрамның сапасы және түлектердің әлемдік нарықтағы мансаптық жетістіктері сияқты негізгі талаптар бойынша әлі де жеткілікті нәтиже көрсете алмаған.

Бұл нәтиже еліміздің білім беру жүйесі алдында жаһандық еңбек нарығы мен ғылым әлемімен қадамдас болу үшін әлі де атқарылар жұмыстардың көп екенін көрсетіп тұр.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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