Украина қалалары қайтадан жаппай зымыран және дрон шабуылдарына ұшырады
Украина аумағындағы жағдай шиеленісе түсуде. Елдің бірқатар ірі қалалары мен елді мекендері кезекті жойқын зымыран және дрон соққыларының нысанасына айналды. Шабуылдар салдарынан бейбіт тұрғындар арасында қаза тапқандар мен жараланғандар бар, көптеген тұрғын үйлер мен инфрақұрылым нысандары зақымданды.
Қалалардағы қираулар мен зардаптар
Астана Киев қаласы үстінде әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелерімен атып түсірілген зымыран сынықтарының құлауы ауыр зардаптарға әкелді. Киев қалалық әскери әкімшілігінің басшысы Тимур Ткаченконың соңғы мәліметіне сәйкес, астанада 3 азамат көз жұмып, тағы 29 адам әртүрлі дәрежеде дене жарақатын алды. Қаланың Подольск ауданында зымыран қалдықтары көпқабатты үйдің төбесіне түсуі нәтижесінде қатты өрт шығып, пәтерлердің терезелері сынды. Астана мэрі Виталий Кличко шабуылдан кейін 21 жараланған адам ауруханаға жатқызылғанын және үш ірі ауданда электр қуатының үзілгенін хабарлады.
Днепр қаласында да жағдай өте күрделі. Мұндағы әуе шабуылы салдарынан 5 адам, оның ішінде 73 жастағы әйел қайғылы қазаға ұшырады. Облыстық әскери әкімшіліктің басшысы Александр Ганжа жараланғандар саны 25 адамға жеткенін атап өтті. Зымырандардың бірі тікелей тұрғын үй кешеніне түсіп, ірі өртті тудырды.
Харьков қаласының екі ауданының атқылануы салдарынан 6 жергілікті тұрғын зардап шекті, олардың арасында 11 жасар қыз бала да бар. Елдің басқа аймақтарынан да қираулар туралы хабарлар келіп түсуде.
Тараптардың мәлімдемелері және өткен шабуылдар
1 маусым күні кешке Ресей президенті Владимир Путин Луганск облысының Старобельск қаласына жасалған соққы соғысқа «жаңа сипат» бергенін мәлімдеді. Жергілікті билік органдарының хабарлауынша, бұл шабуыл нәтижесінде жергілікті колледж ғимараттары ішінара қирап, оқиға орнында 21 студент қаза тапты.
Дәл сол күні кешке Украина президенті Владимир Зеленский халыққа үндеу жасап, алдағы сағаттарда Ресей тарапынан ел аумағы бойынша жаңа, ауқымды жаппай әуе шабуылдары жасалу ықтималдығы өте жоғары екенін ескерткен болатын.
Анықтама үшін: Бұған дейін, 24 мамырға қараған түні Ресей қарулы күштері Киев пен оның маңындағы облыстарға ірі зымыран соққыларын берген еді. Сол кезде Ресей әскери қимылдар барысында үшінші рет «Орешник» типті жаңа үлгідегі зымыранды қолданғаны хабарланған болатын. Түнгі шабуыл салдарынан 2 адам қаза тауып, 80-нен астам адам жараланған еді.
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