Жасөспірім 9 қабатты үйдің шатырынан құлап кетті

·1.9K·Әлем
Жасөспірім 9 қабатты үйдің шатырынан құлап кетті

Санкт-Петербургта қайғылы оқиға орын алды — екі жасөспірім 9 қабатты үйдің шатырына шығуға әрекеттенген. Әлеуметтік желілерде тараған видеода олардың бірінің биіктен құлап түскені көрсетілген.

Белгілі болғандай, жасөспірімдер бұл ғимаратқа бұған дейін де бірнеше рет кіруге тырысқан және шатырға шығуға алдын ала дайындалған. Олар қауіпсіздік шараларын айналып өтуге тырысқан.

Куәгерлердің айтуынша, оқиға өте тез болған — тепе-теңдікті жоғалтқан жасөспірім төмен құлап кетті. Өкінішке орай, бұл оқиға оның өмірін қиды.

Мұндай жағдайлар жастар арасындағы қызығушылық, экстремалды әрекеттерге ұмтылу және тәуекелге бел буу ниетімен байланысты екені айтылуда. Сол себепті ата-аналарға балаларын қадағалауды күшейтіп, оларды қауіпті жерлерден сақтандыру маңызды екені ескертілуде.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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