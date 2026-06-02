Қырғызстанда насыбай өндіруге және сатуға тыйым салынады
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Қырғызстан үкіметі 2040 жылға дейінгі демографиялық саясат тұжырымдамасын бекітті. Құжатқа сәйкес, елде насыбай өндіруге және таратуға толық тыйым салынады.
Сондай-ақ, алкогольді ішімдіктер мен темекі өнімдерін сатып алудың ең төменгі жас шегін 20–21 жасқа дейін көтеру жоспарлануда. Түнгі уақытта және интернет арқылы алкоголь мен темекі өнімдерін сатуға да шектеулер қойылады.
Бұдан бөлек, акциздік салықтарды көтеру арқылы бұл өнімдердің бағасын қымбаттату көзделген. Үкімет кәмелетке толмағандарды зиянды әдеттерден қорғау мақсатында темекі мен алкоголь өнімдерінің жарнамасын бақылауды күшейтуді жоспарлап отыр.
…