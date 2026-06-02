Бангладеште Трампқа ұқсас бұқа құрбандыққа шалынбайтын болды
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Бангладеште ерекше шаш үлгісіне байланысты «Дональд Трамп» атанып кеткен альбинос бұқа Құрбан айтта сойылудан аман қалды. Бұл туралы CBS News хабарлады.
Салмағы 680 келіге жуық жануардың фотосы мен видеосы әлеуметтік желілерде кең тарап, үлкен қызығушылық тудырды. Сол себепті Бангладеш үкіметі оның өмірін сақтап қалуды ұйғарды.
Елдің ішкі істер министрі Салахуддин Ахмед бұқаны құрбандыққа сатып алған адамға ақшасын қайтарып, жануарды Дакка қаласындағы ұлттық хайуанаттар бағына орналастыруды тапсырды.
Ресми өкілдердің айтуынша, бұқа енді хайуанаттар бағында ұсталып, келушілерге көрсетіледі. Оның ерекше келбеті интернет қолданушыларының назарын әлі де аударып келеді.
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