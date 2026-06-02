Бангладеште Трампқа ұқсас бұқа құрбандыққа шалынбайтын болды

·385·Әлем
Бангладеште Трампқа ұқсас бұқа құрбандыққа шалынбайтын болды

Бангладеште ерекше шаш үлгісіне байланысты «Дональд Трамп» атанып кеткен альбинос бұқа Құрбан айтта сойылудан аман қалды. Бұл туралы CBS News хабарлады.

Салмағы 680 келіге жуық жануардың фотосы мен видеосы әлеуметтік желілерде кең тарап, үлкен қызығушылық тудырды. Сол себепті Бангладеш үкіметі оның өмірін сақтап қалуды ұйғарды.

Елдің ішкі істер министрі Салахуддин Ахмед бұқаны құрбандыққа сатып алған адамға ақшасын қайтарып, жануарды Дакка қаласындағы ұлттық хайуанаттар бағына орналастыруды тапсырды.

Ресми өкілдердің айтуынша, бұқа енді хайуанаттар бағында ұсталып, келушілерге көрсетіледі. Оның ерекше келбеті интернет қолданушыларының назарын әлі де аударып келеді.

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Эминем 16 секундта 99 сөз айтты ма? Шындық ашылды!Бүгін, 11:21Таяу Шығыста жағдай ушықты: АҚШ пен Иран өзара соққылар жасадыБүгін, 10:52Жапонияда аю адамдарға шабуыл жасады: 4 адам зардап шектіБүгін, 10:34«Тозақ аузы»: 70 жылдан бері сөнбеген отБүгін, 10:06Ұзындығы 265 метрлік тоннельден 45 миллион долларлық жүк табылдыБүгін, 09:48180 метр биіктіктегі сынақ арқаншыны дірілдеттіБүгін, 09:47
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Гиннес рекордтар кітабы жаңартылды! Бір уақытта тоғыз бала дүниеге келді
Шавкат Мирзиёев Қытайдағы қайғылы оқиғаға байланысты көңіл айтты
Жердің айналуы қауіпті деңгейде баяулауда: ғалымдар ескерту жасады
Алтын өндіру бойынша көшбасшы елдердің рейтингі жарияланды
12 жылдық күтуден кейін әйел бес егізді дүниеге әкелді
Әлемді рекордтық ыстық жылдар күтіп тұр
40 jyl ünsiz qalğan "Lunohod" qayta signal jiberdi
Бұл аптада аспанда сирек кездесетін Көгілдір ай көрінеді