Алдағы 5 жылда температура рекордтық деңгейге жетеді деп күтілуде

·126·Әлем
Алдағы 5 жылда температура рекордтық деңгейге жетеді деп күтілуде

Алдағы бес жыл ішінде жаһандық температура рекордтық деңгейге жетуі немесе оған өте жақындауы мүмкін. Бұл туралы Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның (ДМҰ) жаңа баяндамасында айтылған.

Құжатта 13 ғылыми мекеме дайындаған болжамдар жинақталған, онда соңғы жылдардағы климаттың өзгеруі, сондай-ақ алдағы бес жылға арналған температура мен жауын-шашын болжамдары келтірілген.

Сарапшылардың есептеулері бойынша, 2026–2030 жылдары жаһандық температура индустрияға дейінгі кезең көрсеткіштерінен 1,3–1,9 градусқа жоғары болады. Сондай-ақ, осы кезеңдегі жылдардың бірі 2024 жылғы рекордты жаңартып, бақылау тарихындағы ең ыстық жылға айналу ықтималдығы 86 пайызды құрайды.

Сарапшылар 2026 жылдың соңында Эль-Ниньо құбылысының орын алуын күтуде. Бұл 2027 жылдың одан да ыстық болу ықтималдығын арттырады.

Баяндамада Арктика аймағына ерекше назар аударылған. Болжамдарға сәйкес, алдағы жылдары мұндағы температура жаһандық орташа көрсеткіштерге қарағанда әлдеқайда жылдам өседі. Сонымен қатар, Баренц, Беринг және Охот теңіздеріндегі мұз қабаты одан әрі қысқаруы мүмкін.

Жауын-шашын бойынша болжамдар Солтүстік жарты шарда қыс мезгілінің жауын-шашынды болуы мүмкін екенін көрсетеді. Кейбір аймақтарда, соның ішінде Африкадағы Сахель өңірі, Солтүстік Еуропа, Аляска және Сібірде жаз айларында жауын-шашын мөлшері нормадан жоғары болады деп күтілуде.

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Эминем 16 секундта 99 сөз айтты ма? Шындық ашылды!Бүгін, 11:21Таяу Шығыста жағдай ушықты: АҚШ пен Иран өзара соққылар жасадыБүгін, 10:52Жапонияда аю адамдарға шабуыл жасады: 4 адам зардап шектіБүгін, 10:34«Тозақ аузы»: 70 жылдан бері сөнбеген отБүгін, 10:06Ұзындығы 265 метрлік тоннельден 45 миллион долларлық жүк табылдыБүгін, 09:48180 метр биіктіктегі сынақ арқаншыны дірілдеттіБүгін, 09:47
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Гиннес рекордтар кітабы жаңартылды! Бір уақытта тоғыз бала дүниеге келді
Шавкат Мирзиёев Қытайдағы қайғылы оқиғаға байланысты көңіл айтты
Жердің айналуы қауіпті деңгейде баяулауда: ғалымдар ескерту жасады
Алтын өндіру бойынша көшбасшы елдердің рейтингі жарияланды
12 жылдық күтуден кейін әйел бес егізді дүниеге әкелді
Әлемді рекордтық ыстық жылдар күтіп тұр
40 jyl ünsiz qalğan "Lunohod" qayta signal jiberdi
Бұл аптада аспанда сирек кездесетін Көгілдір ай көрінеді