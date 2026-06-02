Алдағы 5 жылда температура рекордтық деңгейге жетеді деп күтілуде
Алдағы бес жыл ішінде жаһандық температура рекордтық деңгейге жетуі немесе оған өте жақындауы мүмкін. Бұл туралы Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның (ДМҰ) жаңа баяндамасында айтылған.
Құжатта 13 ғылыми мекеме дайындаған болжамдар жинақталған, онда соңғы жылдардағы климаттың өзгеруі, сондай-ақ алдағы бес жылға арналған температура мен жауын-шашын болжамдары келтірілген.
Сарапшылардың есептеулері бойынша, 2026–2030 жылдары жаһандық температура индустрияға дейінгі кезең көрсеткіштерінен 1,3–1,9 градусқа жоғары болады. Сондай-ақ, осы кезеңдегі жылдардың бірі 2024 жылғы рекордты жаңартып, бақылау тарихындағы ең ыстық жылға айналу ықтималдығы 86 пайызды құрайды.
Сарапшылар 2026 жылдың соңында Эль-Ниньо құбылысының орын алуын күтуде. Бұл 2027 жылдың одан да ыстық болу ықтималдығын арттырады.
Баяндамада Арктика аймағына ерекше назар аударылған. Болжамдарға сәйкес, алдағы жылдары мұндағы температура жаһандық орташа көрсеткіштерге қарағанда әлдеқайда жылдам өседі. Сонымен қатар, Баренц, Беринг және Охот теңіздеріндегі мұз қабаты одан әрі қысқаруы мүмкін.
Жауын-шашын бойынша болжамдар Солтүстік жарты шарда қыс мезгілінің жауын-шашынды болуы мүмкін екенін көрсетеді. Кейбір аймақтарда, соның ішінде Африкадағы Сахель өңірі, Солтүстік Еуропа, Аляска және Сібірде жаз айларында жауын-шашын мөлшері нормадан жоғары болады деп күтілуде.
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