Ресей Армениядан тауарлардың бірқатар түрін импорттауға тыйым салды

·111·Әлем
Ресей Армениядан тауарлардың бірқатар түрін импорттауға тыйым салды

Ресей Федерациясының ветеринарлық және фитосанитарлық қадағалау жөніндегі федералдық қызметі — «Россельхознадзор» 2026 жылғы 3 маусымнан бастап Армениядан картоп, баклажан, алма, алмұрт, бейі және кептірілген жемістерді импорттауға тыйым салды. Бұл туралы Meduza хабарлады.

Сондай-ақ, бұл өнімдердің Ресей арқылы ЕАЭО елдеріне транзитіне де шектеу қойылды. Шектеулер белгісіз мерзімге енгізіліп, өнім қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша тиісті механизм әзірленгенге дейін қолданылады.

«Россельхознадзор» Арменияда ауыл шаруашылығы өнімдерін бақылауға қатысты мәселелер бар екенін атап өтті.

Ал Армения премьер-министрі Никол Пашинян экспорттаушылар мен өндірушілерге мемлекет тарапынан қолдау көрсетілетінін және оларға жаңа нарықтар табуға көмектесетінін мәлімдеді.

Естеріңізге сала кетейік, Ресей бұған дейін де Армениядан гүлдер, минералды су, көкөністер, көк шөптер, шабдалы, құлпынай және балық импортына тыйым салған болатын. Бұл шешімдер Арменияның Еуропалық Одақпен жақындасуы және елдегі парламенттік сайлау қарсаңында қабылдануда.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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