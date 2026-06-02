Үндістанда Мессидің алып ескерткіші неге алынып тасталды?
Әлем футболының аңызы, сегіз дүркін «Алтын доп» иегері Лионель Мессидің жанкүйерлері көп тұратын Үндістаннан күтпеген әрі сәл мұңды хабар келді. Беделді Asian News International басылымының «X» (бұрынғы Twitter) әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында хабарланғандай, елдің Калькутта қаласында аргентиналық супержұлдыздың құрметіне орнатылған алып ескерткіш ресми түрде алынып тасталды.
Бұл монумент жақында ғана, яғни 2025 жылдың желтоқсан айында аты аңызға айналған шабуылшының Үндістанға жасаған тарихи сапары аясында салтанатты түрде ашылған болатын. Биіктігі 21 метрді құрайтын бұл алтын түсті өнер туындысында Лионель Мессидің 2022 жылғы Әлем чемпионатының кубогын басынан жоғары көтеріп тұрған сәті бейнеленген еді.
Ескерткіш неге алынып тасталды?
Жергілікті тұрғындар мен футбол жанкүйерлерінің айтуынша, соңғы уақытта бұл алып құрылым қауіпсіздік тұрғысынан үлкен алаңдаушылық тудыра бастаған. Адамдар қатты жел соққан кезде ескерткіштің қатты шайқалатынына шағымданып, тиісті органдарға жүгінген.
Жағдайды анықтау мақсатында осы жылдың 27 мамырында Батыс Бенгалия Ассамблеясының мүшесі Шарадват Мукерджи мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, сала мамандары мен тәжірибелі инженерлер бұл ескерткіш айналадағы адамдардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін деп тауып, оны бөлшектеу туралы шешім қабылдаған.
Месси — футбол тарихындағы ең көп жүлделі аңыз
Бүгінде 38 жасқа толған Лионель Месси тек өз заманының ғана емес, бүкіл футбол тарихындағы ең ұлы және ең көп жүлде алған ойыншылардың бірі саналады. Оның жетістіктері кез келген жанкүйерді таңғалдырады:
Әлем чемпионы: 2022 жылы Катарда Аргентинаны бас жүлдеге жетеледі.
Еуропа королі: «Барселона» сапында 4 рет УЕФА Чемпиондар лигасының кубогын көтерді.
Испанияда теңдессіз: 10 рет Ла Лига чемпионы атанды.
Құрлық жеңімпазы: Аргентина құрамасымен 2 рет «Копа Америка» (Америка кубогы) иегері атанды.
Естеріңізге сала кетейік, тірі аңыз 2023 жылдан бері мұхиттың арғы жағында — АҚШ-тың «Интер Майами» клубында өзінің сиқырлы ойынымен миллиондаған жанкүйерді қуантуды жалғастыруда. Ескерткіш алынып тасталса да, Мессидің жанкүйерлер жүрегіндегі орны ешқашан жойылмайды!
…