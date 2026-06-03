Испанияға ұшып бара жатқан ұшақ «Бомба» деп аталатын Bluetooth құрылғысы үшін кері оралды

·88·Әлем
Испанияға ұшып бара жатқан ұшақ «Бомба» деп аталатын Bluetooth құрылғысы үшін кері оралды

АҚШ-тан Испанияға ұшып бара жатқан United Airlines ұшағы күтпеген жерден кері оралуға мәжбүр болды. Бұған Bluetooth құрылғылары тізімінде «bomb» деп аталатын құрылғының пайда болуы себеп болды.

Экипаж ықтимал қауіпсіздік қатеріне байланысты ұшақты Ньюарк әуежайына қайтару туралы шешім қабылдады. Жолаушылардан барлық электронды құрылғыларын өшіру сұралды, бірақ күдікті атау тізімде көріне берді.

Ұшақ қонғаннан кейін құқық қорғау органдары мен қауіпсіздік қызметтері тексеру жүргізді. «Бомба» деп аталған құрылғының шын мәнінде 16 жасар жасөспірімге тиесілі Fitbit фитнес-білезігі екені анықталды.

Тексерулерден кейін жолаушылар Испанияға сол ұшақпен, бірақ жаңа экипажбен аттанып кетті. Әзірге жасөспірімге қатысты айып тағылған жоқ, оқиғаны ФТБ зерттеп жатыр.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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