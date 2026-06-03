Тайваньда BTS концертінің билеті үшін дұға ету басталды
Тайваньдағы BTS жанкүйерлері сүйікті тобының концертіне билет алу үшін ерекше әдісті таңдауда. Билеттерге деген сұраныс тым жоғары болғандықтан, көптеген фанаттар дәстүрлі жолдардан бөлек рухани және діни әдістерге де жүгіне бастады.
Атап айтқанда, олар Тайбэй қаласындағы ғибадатханалардың біріне барып, даосизм сеніміндегі махаббат пен тағдыр құдайы Юэ Лаодан көмек сұрауда. Жанкүйерлер бұл орынға BTS-тің символдық түсі саналатын күлгін түсті сыйлықтар, топқа қатысты түрлі бұйымдар және тіпті стадион орындарының сызбалары мен тілектері жазылған қағаздармен баруда.
Ежелгі сенім бойынша, Юэ Лао адамдардың тағдырын аңызға айналған «қызыл тағдыр жібі» арқылы байланыстырады. Сондықтан жанкүйерлер қараша айында Гаосюн қаласында өтетін BTS концертінің билеттерімен өздерін «байланыстыру» үмітімен дұға етуде.
Бұл жағдай әлеуметтік желілерде де кеңінен талқыланып, біреулер мұны шынайы сенім деп бағаласа, басқалары билет үшін күрестің қаншалықты қатты екенін көрсететін қызықты оқиға ретінде пікір білдіруде.
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