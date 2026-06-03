750 метрлік рекордтық сэндвич ұрланды

·179·Әлем
750 метрлік рекордтық сэндвич ұрланды

Аргентинада Гиннестің рекордтар кітабына ену үшін дайындалған алып 750 метрлік сэндвич жұмбақ түрде ұрланып кетті. Бұл ерекше оқиға Буэнос-Айрес маңындағы Авельянеда қаласында болды.

Мәліметтерге сүйенсек, жергілікті мейрамхана ұжымы рекорд орнату мақсатында алып сэндвич дайындаған. Оған 1,5 тоннадан астам сиыр еті, мыңдаған нан тілімі және басқа да өнімдер пайдаланылып, нәтижесінде 7 мың порцияға тең алып тағам жасалды.

Бұл алып сэндвич Гиннестің рекордтар кітабына енуге шақ қалғанда күтпеген жерден жоғалып кетті. Оқиғаның мән-жайы әзірге толық анықталмағанымен, бұл жағдай жергілікті тұрғындар мен интернет қолданушылары арасында үлкен резонанс тудырды.

Қазіргі уақытта сэндвичтің қайда және кім тарапынан әкетілгені бойынша тергеу жұмыстары жүргізілуде. Мейрамхана өкілдері бұл жағдайға таңғалыс білдіріп, рекорд орнату әрекеттерінің уақытша тоқтатылғанын хабарлады.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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