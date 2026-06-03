Халилур Рахман БҰҰ Бас Ассамблеясының жаңа төрағасы болып сайланды
Біріккен Ұлттар Ұйымының Нью-Йорктегі бас штаб-пәтерінде халықаралық қоғамдастықтың назарында болған маңызды саяси процесс аяқталды. БҰҰ-ға мүше елдер өкілдерінің қатысуымен өткен тартысты дауыс беру нәтижесінде Бангладеш сыртқы саясат ведомствосының басшысы Халилур Рахманның кандидатурасы жоғары деңгейде қолдау тауып, ол беделді ұйымның жаңа басшысы атанды.
Сайлау процесі өте тартысты өтті. Үлкен тәжірибесі бар 72 жастағы дипломат Халилур Рахман үшін әлемнің 99 мемлекеті дауыс берді. Оның жалғыз қарсыласы — Кипр халықаралық дипломатиясының өкілі Андреас Какурис 91 дауыс жинай алды.
Жаңа төрағалық кезеңі қыркүйек айында басталады
Осы жылдың ақпан айында ғана Бангладеш сыртқы істер министрі қызметіне кіріскен Халилур Рахман БҰҰ Бас Ассамблеясының төрағалығын ағымдағы жылдың қыркүйек айынан бастап ресми түрде өз қолына алады. Халықаралық жарғыға сәйкес, оның бұл лауазымдағы өкілеттік мерзімі тура бір жылды құрайды.
Қазіргі уақытта бұл жауапты міндетті Германияның бұрынғы сыртқы істер министрі Анналена Бербок атқарып отыр. Ол Бас Ассамблеяға 2025 жылдың қыркүйек айынан бері сәтті төрағалық етіп келеді.
Антониу Гутерриштен құттықтау және жаһандық мәселелер
БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш Халилур Рахманды сайлаудағы сенімді жеңісімен қызу құттықтады. Сонымен қатар Бас хатшы жаңа төрағаның өз қызметін планетамыз үшін өте күрделі және қауіпті кезеңде бастап жатқанын еске салды.
Гутерриштің атап өтуінше, Рахманның төрағалық кезеңі әлемде қарулы қақтығыстар өршіген, мемлекетаралық келіспеушіліктер тереңдеген, әлеуметтік теңсіздік күшейген және климаттық дағдарыс үдей түскен өте жауапты шаққа тұспа-тұс келіп отыр.
Бас Ассамблеяның рөлі және шешімдердің маңызы
Айта кету керек, БҰҰ-ның ең ірі және ауқымды органы саналатын Бас Ассамблея төрағасының лауазымы негізінен ұйымдастырушылық және өкілдік міндеттерді қамтиды. Жаңа төраға ұйымның жалпы отырыстарын басқарады, маңызды жиындарды ұйымдастырады және халықаралық аренада ассамблея атынан ресми өкіл ретінде қатысады.
Бас Ассамблея қабылдайтын қарарлар мен шешімдер көп жағдайда міндетті күшке ие болмаса да, саяси тұрғыдан символдық маңызға ие болса да, олар халықаралық қоғамдастықтың жалпы көңіл-күйі мен ұстанымын көрсететін ең маңызды көрсеткіш болып табылады.
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