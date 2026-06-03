Худжандта қатты жел әуе шарын ұшырып кетті: отандасымыз зардап шекті
Көршілес Тәжікстанның Худжанд қаласында Халықаралық балаларды қорғау күніне орай ұйымдастырылған мерекелік іс-шара күтпеген жағымсыздықпен аяқталды. 1 маусым күні кешке қаладағы Камоли Худжанди атындағы театр маңында кенеттен басталған екпінді жел жергілікті «Фаровон» компаниясы мерекеге орай Өзбекстаннан арнайы әкелген үлкен әуе шарын басқарудан шығарып жіберді. Қатты ауа ағынының әсерінен тепе-теңдікті жоғалтқан әуе шары маңайдағы бірнеше тұрғын үйдің шатырына құлады.
Қалалық Төтенше жағдайлар комитетінің бөлімі бұл оқиғаны жаһандық табиғи апат немесе төтенше жағдай ретінде емес, күтпеген жазатайым оқиға ретінде бағалады.
Зардап шеккендер арасында отандасымыз да бар
Худжанд қалалық №1 ауруханасынан алынған ресми мәліметтерге сәйкес, бұл жағымсыз оқиға салдарынан үш адам түрлі дәрежедегі дене жарақатын алды. Зардап шегушілердің екеуі жедел түрде ауруханаға жеткізілді:
Р.С. (46 жастағы Өзбекстан азаматы): Әуе шары жоғары көтеріліп жатқан кезде оның себетінің ішінде болған. Шарды жерге бекітіп тұрған тізбек-трос қатты керілуден үзіліп кеткен соң, ол биіктіктен жерге құлап, жарақат алды.
Ф.Т. (40 жастағы Худжанд тұрғыны): Ол шардың жанында көрермен ретінде тұрған болатын. Қатты үзілген темір тізбек оған келіп тигіп, әйелді жарақаттады. Қазіргі уақытта ол аурухананың неврология бөлімінде дәрігерлердің бақылауында емделуде.
Жеңіл жарақат: Дереккөздердің мәліметінше, жарақат алған әйелдің оқиға орнында болған шамамен 10-11 жастағы қызы да жеңіл жарақат алған.
Келтірілген залал жойылды, концерт ауыстырылды
Әуе шарының Худжандағы Аминджон Расулов көшесінде орналасқан екі үйдің үстіне құлауы салдарынан үйлердің шатыры зақымданды. Алайда мерекені ұйымдастырушы «Фаровон» компаниясының өкілдері дереу әрекет етіп, тұрғын үй иелеріне келтірілген барлық материалдық залалды толығымен өтеп, шатырларды қалпына келтірді.
Компанияның жобалар жетекшісі БАҚ-қа берген сұхбатында бұл әуе шарының шынымен де Өзбекстаннан жалға әкелінгенін және мерекелік бағдарлама үшін көршілес елдерден көптеген танымал өнерпаздар шақырылғанын растады.
Күтпеген ауа райының қолайсыздығына байланысты 1 маусымда өтуі тиіс болған үлкен мерекелік концерт қауіпсіздік мақсатында 2 маусымға ауыстырылды.
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