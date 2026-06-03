Таяу Шығыста жағдай ушықты: АҚШ пен Иран бір-біріне соққы берді

·134·Әлем
Таяу Шығыста жағдай ушықты: АҚШ пен Иран бір-біріне соққы берді

Таяу Шығыс аймағында геосаяси шиеленіс шарықтау шегіне жетті. Ислам революциясы сақшылары корпусы (ИРСК) мұхит арты елінің Әскери-теңіз күштеріне қарасты 5-флоттың штаб-пәтері мен бірқатар стратегиялық әскери базаларына зымыран және дрондар арқылы қатты шабуыл жасағанын ресми түрде мәлімдеді.

Иранның әйгілі Press TV телеарнасының хабарлауынша, осы ірі әскери операция барысында АҚШ-пен тікелей байланысты «Panaya» атты кеме де қатты шабуылға ұшырап, нысанаға алынды.

CENTCOM өкілдері: «Бұл — өзін-өзі қорғау шарасы»

АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) оқиғаларға жедел ден қойып, Иранның қарымта соққыларын тойтарғанын және қарсы шабуылға көшкенін растады. Ресми Вашингтонның мәлімдеуінше, АҚШ қарулы күштері Иранның Парсы шығанағындағы стратегиялық аумағы саналатын Кешм аралындағы әскери нысандарға дәл соққы берді. Пентагон бұл қатаң қадамды тек «қорғаныс және өзін-өзі қорғау» қажеттілігімен түсіндірді.

CENTCOM мәлімдемесінен белгілі болғандай, америкалық қорғаныс жүйелері мынадай әрекеттерді жүзеге асырды:

  • Әуе шабуылынан қорғаныс: Кувейт пен Бахрейндегі АҚШ базаларына бағытталған бірнеше ирандық баллистикалық зымыран мен жауынгерлік дрон әуеде жойылды.

  • Теңіздегі бекет: Иранның мұнай экспорттау орталығы болып табылатын Харк аралына бет алған ірі мұнай танкері тоқтатылып, бақылауға алынды.

Қақтығыс аймағындағы жағдай: жарылыстар мен әуе дабылы

Бұрын Тегеранның Mehr ақпарат агенттігі Кешм аралы маңында қатты жарылыс дыбыстары естілгені туралы жедел хабар таратқан еді. Сонымен қатар, Бахрейн патшалығында әуе қаупі дабылы қағылып, жергілікті тұрғындарға дереу қауіпсіз баспаналарға жасырыну ұсынылды. Кувейт Қарулы күштері де өз әуе кеңістігінде дрон мен зымыран шабуылдарының сәтті тойтарылғанын мәлімдеді.

Саяси шиеленіс: Осы қарулы қақтығыстар аясында ресми Тегеран Ақ үйді бұрын жасалған бітім келісімдері мен шарттарын өрескел бұзды деп айыптауда. Иран Сыртқы істер министрлігі АҚШ-пен жүргізіліп жатқан құпия келіссөздердің толықтай тоқтағаны туралы қауесеттерге әзірге нақты жоққа шығару берген жоқ.

Дональд Трамп және Израильмен келіссөздер

Халықаралық аренадағы осы алаңдаушылық тудырған жағдайға қарамастан, АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен дипломатиялық байланыстар мен келіссөздердің жалғасып жатқанын атап өтті.

Көшбасшылар мен өкілдер

Келіссөз тақырыбы

Қазіргі жағдай

Дональд Трамп (АҚШ)

Иранмен қарым-қатынас

Байланыстар жалғасуда

Биньямин Нетаньяху (Израиль)

Тель-Авив пен Бейрут бітімі

Оқ атуды тоқтату әрекеттері

«Хизбалла» өкілдері

Ливан дағдарысы

Келіссөз үстелі басында

Ақ үй басшысы Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен және Ливанның «Хизбалла» қозғалысы өкілдерімен кездескенін, қазіргі уақытта Тель-Авив пен Бейрут арасында толық оқ атуды тоқтату бойынша салмақты бейбіт әрекеттер жүргізіліп жатқанын қосымша айтты.

Әлемдік саясат пен аймақтағы ең өзекті, маңызды геосаяси өзгерістерді Zamin беттерінде бізбен бірге бақылаңыз!

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Эминем 16 секундта 99 сөз айтты ма? Шындық ашылды!Бүгін, 11:21Таяу Шығыста жағдай ушықты: АҚШ пен Иран өзара соққылар жасадыБүгін, 10:52Жапонияда аю адамдарға шабуыл жасады: 4 адам зардап шектіБүгін, 10:34«Тозақ аузы»: 70 жылдан бері сөнбеген отБүгін, 10:06Ұзындығы 265 метрлік тоннельден 45 миллион долларлық жүк табылдыБүгін, 09:48180 метр биіктіктегі сынақ арқаншыны дірілдеттіБүгін, 09:47
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Гиннес рекордтар кітабы жаңартылды! Бір уақытта тоғыз бала дүниеге келді
Шавкат Мирзиёев Қытайдағы қайғылы оқиғаға байланысты көңіл айтты
Жердің айналуы қауіпті деңгейде баяулауда: ғалымдар ескерту жасады
Алтын өндіру бойынша көшбасшы елдердің рейтингі жарияланды
12 жылдық күтуден кейін әйел бес егізді дүниеге әкелді
Әлемді рекордтық ыстық жылдар күтіп тұр
40 jyl ünsiz qalğan "Lunohod" qayta signal jiberdi
Бұл аптада аспанда сирек кездесетін Көгілдір ай көрінеді