Таяу Шығыста жағдай ушықты: АҚШ пен Иран бір-біріне соққы берді
Таяу Шығыс аймағында геосаяси шиеленіс шарықтау шегіне жетті. Ислам революциясы сақшылары корпусы (ИРСК) мұхит арты елінің Әскери-теңіз күштеріне қарасты 5-флоттың штаб-пәтері мен бірқатар стратегиялық әскери базаларына зымыран және дрондар арқылы қатты шабуыл жасағанын ресми түрде мәлімдеді.
Иранның әйгілі Press TV телеарнасының хабарлауынша, осы ірі әскери операция барысында АҚШ-пен тікелей байланысты «Panaya» атты кеме де қатты шабуылға ұшырап, нысанаға алынды.
CENTCOM өкілдері: «Бұл — өзін-өзі қорғау шарасы»
АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) оқиғаларға жедел ден қойып, Иранның қарымта соққыларын тойтарғанын және қарсы шабуылға көшкенін растады. Ресми Вашингтонның мәлімдеуінше, АҚШ қарулы күштері Иранның Парсы шығанағындағы стратегиялық аумағы саналатын Кешм аралындағы әскери нысандарға дәл соққы берді. Пентагон бұл қатаң қадамды тек «қорғаныс және өзін-өзі қорғау» қажеттілігімен түсіндірді.
CENTCOM мәлімдемесінен белгілі болғандай, америкалық қорғаныс жүйелері мынадай әрекеттерді жүзеге асырды:
Әуе шабуылынан қорғаныс: Кувейт пен Бахрейндегі АҚШ базаларына бағытталған бірнеше ирандық баллистикалық зымыран мен жауынгерлік дрон әуеде жойылды.
Теңіздегі бекет: Иранның мұнай экспорттау орталығы болып табылатын Харк аралына бет алған ірі мұнай танкері тоқтатылып, бақылауға алынды.
Қақтығыс аймағындағы жағдай: жарылыстар мен әуе дабылы
Бұрын Тегеранның Mehr ақпарат агенттігі Кешм аралы маңында қатты жарылыс дыбыстары естілгені туралы жедел хабар таратқан еді. Сонымен қатар, Бахрейн патшалығында әуе қаупі дабылы қағылып, жергілікті тұрғындарға дереу қауіпсіз баспаналарға жасырыну ұсынылды. Кувейт Қарулы күштері де өз әуе кеңістігінде дрон мен зымыран шабуылдарының сәтті тойтарылғанын мәлімдеді.
Саяси шиеленіс: Осы қарулы қақтығыстар аясында ресми Тегеран Ақ үйді бұрын жасалған бітім келісімдері мен шарттарын өрескел бұзды деп айыптауда. Иран Сыртқы істер министрлігі АҚШ-пен жүргізіліп жатқан құпия келіссөздердің толықтай тоқтағаны туралы қауесеттерге әзірге нақты жоққа шығару берген жоқ.
Дональд Трамп және Израильмен келіссөздер
Халықаралық аренадағы осы алаңдаушылық тудырған жағдайға қарамастан, АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен дипломатиялық байланыстар мен келіссөздердің жалғасып жатқанын атап өтті.
Көшбасшылар мен өкілдер
Келіссөз тақырыбы
Қазіргі жағдай
Дональд Трамп (АҚШ)
Иранмен қарым-қатынас
Байланыстар жалғасуда
Биньямин Нетаньяху (Израиль)
Тель-Авив пен Бейрут бітімі
Оқ атуды тоқтату әрекеттері
«Хизбалла» өкілдері
Ливан дағдарысы
Келіссөз үстелі басында
Ақ үй басшысы Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен және Ливанның «Хизбалла» қозғалысы өкілдерімен кездескенін, қазіргі уақытта Тель-Авив пен Бейрут арасында толық оқ атуды тоқтату бойынша салмақты бейбіт әрекеттер жүргізіліп жатқанын қосымша айтты.
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