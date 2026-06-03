Ресей СІМ Ұлыбритания азаматтарына шектеу енгізді
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Ресей Сыртқы істер министрлігі бес Ұлыбритания азаматының елге кіруіне тыйым салды. Бұл туралы ведомство мәлімдемесінде хабарланды.
Ресей СІМ-нің мәліметінше, бұл шешім Лондонның Ресейге қарсы мәлімдемелеріне, Украинаны қолдауына және Мәскеудің пікірінше, Ресей туралы жалған ақпарат таратылуына жауап ретінде қабылданды.
Санкциялық тізімге The Washington Post журналисі Кэтрин Белтон, Ұлыбританияның «i» басылымының журналисі Ричард Холмс және Henry Jackson Society талдау орталығы баяндамасының авторы Александр Браудер енгізілді.
Сонымен қатар, Committed to Good компаниясының басқарушы директоры Элис Лафер мен Chelsea Group негізін қалаушылардың бірі Ричард Уэстберридің де Ресейге кіруіне тыйым салынды.
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