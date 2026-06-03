180 метр биіктіктегі сынақ арқаншыны дірілдетті

·78·Әлем
180 метр биіктіктегі сынақ арқаншыны дірілдетті

Эстониялық әйгілі арқаншы Яан Рооз Польшадағы ең биік екі ғимарат арасына тартылған арқанмен сәтті жүріп өтті. Бұл туралы Reuters агенттігі хабарлады.

Спортшы Варшава қаласындағы 310 метрлік Varso мұнарасы мен 237 метрлік Мәдениет және ғылым сарайы арасына тартылған арқанмен қозғалды. Ол шамамен 180 метр биіктіктегі арқан бойымен 500 метрге жуық қашықтықты жүріп өтті.

Яан Рооз өнер көрсеткеннен кейін сырттай сабырлы көрінгенімен, бұл сынақтың өте ауыр болғанын мойындады.

«Мен әлі де дірілдеп тұрмын. Бұл мүлдем оңай болған жоқ. Мұндай сынақ адамнан өз мүмкіндіктерін терең түсінуді және шекараларды кеңейтуді талап етеді», — деді ол.

https://youtu.be/ETT1ZBiB2VA?si=yYOsAFASDUW_0ZWm

Арқаншының айтуынша, жол бойында үш рет күрделі жағдай туындаған. Әсіресе, қашықтықтың екінші бөлігінде қатты жел оны қатты қинады. Сол себепті ол бірнеше рет тоқтап, күш жинауға мәжбүр болды.

Анықтама үшін: Яан Рооз экстремалды өнер көрсетулерімен кеңінен танымал. Ол 2024 жылы Босфор бұғазы үстіне тартылған 1,1 шақырымдық арқаннан өтіп, Азиядан Еуропаға осы әдіспен өткен алғашқы адам ретінде тарихқа енді. Үш дүркін әлем чемпионы атанған спортшы арқан үстінде артқа қарай екі рет сальто жасаған жалғыз атлет ретінде де танылған.

Яан РоозеПольшаВаршаваReutersVarso TowerБосфор
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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180 метр биіктіктегі сынақ арқаншыны дірілдетті – Zamin.uz, 03.06.2026