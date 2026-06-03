Жапонияда аю адамдарға шабуыл жасады: 4 адам зардап шекті

·119·Әлем
Жапонияда аю адамдарға шабуыл жасады: 4 адам зардап шекті

Жапонияда аюдың елді мекенге кіруіне байланысты қауіпті жағдай орын алды. Фукусима қаласында болған бұл оқиға салдарынан кемінде төрт адам жарақат алды.

Мәліметтерге сүйенсек, аю алдымен өнеркәсіптік аймаққа кіріп, металлургия зауытында жұмыс істеп жүрген екі қызметкерге шабуыл жасаған. Кейін ол аумақтан шығып, жақын маңдағы тұрғын үй массивіне өтіп, онда тағы екі адамды — бір әйел мен кеңсе ғимаратында болған ер адамды жарақаттаған.

Зардап шеккендердің барлығы дереу ауруханаға жатқызылды. Олардың жағдайы туралы нақты мәлімет берілмегенімен, дәрігерлердің қажетті медициналық көмек көрсетіп жатқаны хабарланды.

Жергілікті полиция аюдың әлі де қала аумағында болуы мүмкін екенін ескертті. Осыған байланысты қауіпсіздік шараларын күшейту мақсатында кейбір мектептерде сабақтар уақытша тоқтатылды. Тұрғындардан сақ болу, жалғыз жүрмеу және қажеттілік болмаса сыртқа шықпау сұралды.

Мамандардың атап өтуінше, соңғы жылдары орман алқаптарының азаюы мен азық-түлік тапшылығына байланысты жабайы жануарлардың елді мекендерге жақындауы жиілеген. Сондықтан мұндай жағдайлар қауіпті және халықтың қырағылығы маңызды рөл атқарады.

ЖапонияФукусима
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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