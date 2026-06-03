Таяу Шығыста жағдай ушықты: АҚШ пен Иран өзара соққылар жасады
Таяу Шығыс аймағында геосаяси жағдайдың күтпеген жерден өте шиеленіскені байқалды. АҚШ Қарулы күштерінің Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) америкалық әскери қызметшілердің Иран тарапынан Кувейт пен Бахрейн мемлекеттері бағытында ұшырылған әуе шабуылы құралдарын сәтті тоқтатқаны туралы ресми мәлімет таратты.
АҚШ әскери шеңберлерінің мәлімдеуінше, 3 маусымға қараған түні Иран қарулы күштері Кувейт аумағына қарай екі баллистикалық зымыран ұшырған. Аталған зымырандар көзделген нысанға жете алмаған немесе ұшу кезінде әуеде залалсыздандырылған. Сонымен қатар, Бахрейн мемлекеті бағытында қозғалған тағы үш зымыранның әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері арқылы атып түсірілгені тіркелді.
Өзара әскери соққылар және Иранның ресми реакциясы
Зымыран шабуылдарына жауап ретінде АҚШ қарулы күштері «өзін-өзі қорғау құқығы аясында» Иранның стратегиялық маңызы бар Кешм аралында орналасқан әскери қолбасшылық пунктіне әуеден қуатты соққы жасады.
Осы оқиғалардан кейін Ислам революциясы сақшылары корпусы (ИРСК) ресми мәлімдеме жасап, өздерінің зымырандары мен дрондары (ұшқышсыз ұшу аппараттары) арқылы Америка Қарулы күштерінің аймақтағы базаларының біріне және тікұшақтарына қатты шабуыл жасағанын жариялады. Бұдан бөлек, АҚШ Әскери-теңіз күштері Бесінші жедел флотының Бахрейнде орналасқан бас қолбасшылық орталығы да нысанаға алынғаны айтылды.
Жағдайдың себебі: Иран әскери басшылығы бұл шабуылдарды АҚШ тарапынан бұрын Кешм аралындағы әскери байланыс мұнарасына жасалған соққыға қарсы заңды «жауап шарасы» екенін алға тартуда.
Кувейт әуежайына зақым келді: зардап шеккендер бар
«Reuters» ақпарат агенттігі Кувейт мемлекеттік ресми агенттігіне сілтеме жасап хабарлауынша, 3 маусым күні таңертең Иран қарулы күштері Кувейттің халықаралық әуежайына шабуыл жасаған. Ауқымды бұл соққы нәтижесінде әуе айлағы ғимаратына елеулі материалдық залал келтірілген.
Дереккөз атауы
Оқиға салдары
Ағымдағы жағдай
«Әл-Жазира» телеарнасы
Шабуыл салдарынан бейбіт тұрғындар мен қызметкерлер арасында зардап шеккендер бар (олардың саны қазіргі уақытта ресми түрде нақтылануда).
Кувейт халықаралық әуежайы қауіпсіздік тұрғысынан өз қызметін толығымен бір тәулікке тоқтатуға мәжбүр болды.
Аймақтағы жағдай халықаралық бақылаушылар мен ірі мемлекеттер тарапынан мұқият қадағалануда. Әлем және аймақ саясатына қатысты ең маңызды, жедел және сенімді жаңалықтарды Zamin беттерінен оқыңыздар.
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