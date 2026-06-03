Эминем 16 секундта 99 сөз айтты ма? Шындық ашылды!
Эминем өзінің әйгілі «Rap God» әнімен тек жанкүйерлерді ғана емес, бүкіл музыка индустриясын таңғалдырған орындаушылардың бірі болып саналады.
Деректерге сүйенсек, осы тректің ең жылдам бөлігінде ол шамамен 16,45 секунд ішінде 99 сөз айтқан. Бұл секунд сайын орташа есеппен 6 сөз дегенді білдіреді, бұл адам сөйлеуі үшін өте жоғары жылдамдық. Сарапшылар мұндай жылдамдықпен сөйлеуді тыныс алумен тең қиындыққа ие процесс деп сипаттайды.
«Rap God» әні жалпы 1560 сөзімен Гиннестің рекордтар кітабына да енді. Бұл Эминемнің рэп индустриясындағы орнын одан әрі нығайтты.
Алайда бұл рекорд оның ең жоғары нәтижесі емес. Кейінірек ол «Godzilla» әнінде жылдамдығын одан әрі арттырып, секундына орташа есеппен 7,5 сөз деңгейіне жетті. Бұл жағдай Эминемнің рэп әлемінде әлі де ең жылдам және ең техникалық орындаушылардың бірі екенін тағы бір мәрте дәлелдейді.
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