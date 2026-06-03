Ресейге ауру әкесін көруге келген Бельгия азаматы 16 жылға сотталды
Ресей Федерациясында шетелде тұратын бұрынғы отандастардың ұсталуы және оларға өте ауыр айыптар тағылуына байланысты кезекті ірі халықаралық оқиға орын алды. Псков облыстық соты 2025 жылдың жазында Ресей мемлекеттік шекарасында ұсталған бағдарламашы Михаил Лощининге қатысты түпкілікті үкім шығарды. Сот оны «мемлекетке опасыздық жасау» қылмысы бойынша кінәлі деп танып, 16 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
Ескі хат алмасулар және ҰҚК тарапынан ұстау
«Осторожно, новости» басылымының таратқан мәліметтеріне сәйкес, сот Лощининді «Ресей Федерациясының жауы ретінде ресми түрде танылған шетелдік мемлекет өкілдерін қаржылай қолдады» деп айыптады. Тексеру барысында бұл ауыр айыптауға Лощинин мен оның украиналық бұрынғы сүйіктісі арасында 2022 жылы болған қарапайым жеке хат алмасу негіз болғаны анықталды. Сол кезеңде әйел одан белгілі бір мөлшерде ақша сұраған болатын.
Нақты оқиғалар барысы төмендегідей өрбіді:
Мақсаты: Ресей де, Бельгия да азаматтығы бар Михаил Лощинин 2000 жылдан бері Ресей аумағында тұрмаған. Ол 2025 жылдың 1 шілдесінде Санкт-Петербург қаласында тұратын науқас әкесінің жағдайын білу мақсатында мотоциклмен жолға шыққан.
Шекарадағы тексеру: Ол Латвия мемлекеті арқылы Ресей шекарасынан өтіп бара жатқанда Федералдық қауіпсіздік қызметінің (ҰҚК) қызметкерлері тоқтатты. Тексеру кезінде оның жеке телефонынан жоғарыда аталған 2022 жылғы ескі хат алмасулар табылды.
Тергеу изоляторлары мен азаптау туралы мәлімдемелер
Лощининді қолдайтын еріктілер тобының мәлімдемесіне сәйкес, бағдарламашы бастапқыда шекарадан заңсыз өтуге әрекет жасады деген жалған сылтаумен ұсталған. Оны алғашқы екі апта бойы Псков облысының Питалово қаласындағы жергілікті қонақүйлердің бірінде қадағалауда ұстаған.
Осыдан кейін ол күтпеген жерден Белгород облысындағы 2-ші тергеу изоляторына (СИЗО) жеткізілді. Мәліметтерге қарағанда, бұл мекемеде негізінен украиналық әскери тұтқындар ұсталады. Лощининнің жақындары оның дәл осы изоляторда болған кезінде қатты соққыға жығылып, түрлі физикалық азаптауларға ұшырағанын хабарлады.
Айыптаудың ресімделуі: Тұтқын Белгородтағы тергеу изоляторында ешқандай ресми айып тағылмастан тура үш апта бойы қадағалауда болды. Кейіннен ол қайтадан Псковтағы 1-ші тергеу изоляторына ауыстырылып, оған қарсы «мемлекетке опасыздық жасау» бабы бойынша ресми қылмыстық іс қозғалды.
Халықаралық қатынастар және Бельгия дипломатиясының әрекеттері
Михаил Лощининге қатысты бұл оқиға Ресей Федерациясынан тыс жерлерде, атап айтқанда Еуропалық Одақ аумағында да кеңінен талқыланып, үлкен резонанс тудырды.
Бельгия Корольдігінің Мәскеудегі төтенше және өкілетті елшілігі бұл жағдайға байланысты Ресей Федерациясы Сыртқы істер министрлігіне бірнеше рет ресми жүгінді. Дипломатиялық өкілдік қызметкерлері өз азаматы Лощининмен тергеу изоляторында кездесуге және оған консулдық көмек көрсетуге рұқсат сұрады. Алайда Ресей тарапы бұл өтініштерді қабылдамай, бельгиялық дипломаттарды тұтқынның қасына жібермеді.
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