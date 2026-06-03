АҚШ пен Мексика шекарасының астынан бір тоннадан астам есірткі табылды

·59·Әлем
АҚШ пен Мексика шекарасының астынан бір тоннадан астам есірткі табылды

АҚШ пен Мексика шекарасының астынан есірткі контрабандасына арналған туннель табылды. АҚШ Әділет министрлігінің мәліметінше, ол Мексиканың Тихуана қаласы мен Сан-Диегодағы Buy 4 Less дүкенін байланыстырған.

Туннельдің жалпы ұзындығы шамамен 600 метрді құрайды. Ол гидравликалық лифт, электр және желдету жүйелерімен жабдықталғаны хабарланды.

Операция барысында құны 45 миллион долларға бағаланған 1029 килограмм кокаин, оқ-дәрілер және құжаттар тәркіленді.

Осы факті бойынша 4 адам қамауға алынды. Ресми органдардың мәліметінше, бұл бағыт АҚШ-қа есірткіні заңсыз әкелу үшін пайдаланылған.

АҚШМексикаТихуанаСан-ДиегоАҚШ Әділет министрлігіBuy 4 Less
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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