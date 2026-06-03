АҚШ пен Мексика шекарасының астынан бір тоннадан астам есірткі табылды
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АҚШ пен Мексика шекарасының астынан есірткі контрабандасына арналған туннель табылды. АҚШ Әділет министрлігінің мәліметінше, ол Мексиканың Тихуана қаласы мен Сан-Диегодағы Buy 4 Less дүкенін байланыстырған.
Туннельдің жалпы ұзындығы шамамен 600 метрді құрайды. Ол гидравликалық лифт, электр және желдету жүйелерімен жабдықталғаны хабарланды.
Операция барысында құны 45 миллион долларға бағаланған 1029 килограмм кокаин, оқ-дәрілер және құжаттар тәркіленді.
Осы факті бойынша 4 адам қамауға алынды. Ресми органдардың мәліметінше, бұл бағыт АҚШ-қа есірткіні заңсыз әкелу үшін пайдаланылған.
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