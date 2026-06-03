АҚШ пен Иран соққы алмасты, Кувейт әуежайы нысанаға алынды

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АҚШ пен Иран соққы алмасты, Кувейт әуежайы нысанаға алынды

АҚШ әскерилері түн ішінде Иранға қарсы «өзін-өзі қорғау» мақсатында соққы бергенін хабарлады. Сондай-ақ, АҚШ тарапы Парсы шығанағы елдері мен кемелерге қарсы ұшырылған баллистикалық зымырандар мен дрондарды жойғанын мәлімдеді.

АҚШ Орталық қолбасшылығының (CENTCOM) мәліметінше, Ормуз бұғазындағы Кешм аралындағы нысаналарға берілген соққылар Иранның Таяу Шығыс бойынша жүзеге асыруға тырысқан шабуылдарына жауап ретінде жасалды.

CENTCOM Иран Кувейтке екі, Бахрейнге үш зымыран ұшырғанын, олардың барлығы жойылғанын немесе ауада жарылып кеткенін хабарлады. Ал Иран жауап ретінде аймақтағы бір мемлекеттің аумағында орналасқан АҚШ базалары мен тікұшақтарына зымыран және дрондармен шабуыл жасағанын мәлімдеді.

Кувейт билігінің хабарлауынша, дрон соққысы салдарынан бір адам қаза тауып, 60-тан астам адам жараланды. Шабуыл нәтижесінде халықаралық әуежай және басқа да ғимараттар зақымданды.

Кувейт Қорғаныс министрлігінің өкілдері бұл оқиғаны «Иранның қылмыстық басқыншылығы» деп бағалады. Елдің Сыртқы істер министрлігі дипломатиялық өкілдіктер мен инфрақұрылым нысандарының да зақымданғанын хабарлады.

Сонымен қатар, АҚШ Кешм аралындағы Иран әскерилеріне тиесілі басқару орталығын нысанаға алғанын мәлімдеді. Сондай-ақ, аймақтық суларда қозғалып бара жатқан азаматтық кемелерге қарай ұшырылған үш соққы беруші дрон да жойылды.

Бұл оқиғалар АҚШ пен Иран арасындағы оқ ату тоқтату туралы келіссөздер тоқтап тұрған кезде болды. Тараптар арасындағы келісім бойынша талқылаулар әзірге нәтиже бермей отыр.

АҚШ президенті Дональд Трамп Иранның келісімге жеткісі келетінін айтты. Оның сөзінше, Иран ядролық қаруға ие болмауға келісім берген. Сонымен бірге, Иран Сыртқы істер министрлігі Вашингтонның келіссөздер барысында үнемі жаңа және қайшылықты талаптар қойып отырғанын атап өтті.

АҚШИранКувейтБахрейнДональд ТрампЦенткомКешм
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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