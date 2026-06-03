Зеленский Путинмен тікелей келіссөздерге дайын екенін мәлімдеді
Украина президенті Владимир Зеленский Ресей басшысы Владимир Путинмен тікелей келіссөздер бастауға дайын екенін білдірді. Оның пікірінше, Украина соғысты аяқтау жолында АҚШ-тың әлемдегі барлық қақтығыстарды шешіп болуын күтіп отырмауы керек.
Зеленскийдің бұл мәлімдемесі халықаралық саясаттағы күрделі жағдай аясында айтылды. Соңғы уақытта Вашингтонның назары бірнеше ірі мәселеге аударылған. Украина басшысының айтуынша, қазір АҚШ үшін бірінші кезектегі мәселе Иранға қатысты жағдай болып тұр, ал Украина осы проблемалар қатарында кезек күтіп тұрған мәселелердің біріне айналған.
«Қазір АҚШ үшін бірінші кезектегі мәселе — Иран, ал Украина осы мәселелердің кезегінде тұр», — деді Зеленский.
Бұл сөздер Киев Вашингтонның көмегін маңызды деп санаса да, тек сыртқы саяси күн тәртібіне қарап әрекет еткісі келмейтінін көрсетеді. Украина президенті соғысты аяқтау мәселесінде белсендірек ұстаным ұстау керектігін меңзеп отыр.
Зеленский сонымен қатар АҚШ-ты Ресейге ықпал ете алатын ең күшті тарап ретінде көретінін атап өтті. Оның пікірінше, дәл Вашингтон Путинді соғысты аяқтауға итермелей алатын ең үлкен саяси және дипломатиялық мүмкіндікке ие.
«Мен шынымен де АҚШ-ты Путинді соғысты аяқтауға итермелей алатын ең күшті тарап деп санаймын», — деп қосты ол.
Сонымен бірге, Зеленскийдің Путинмен тікелей келіссөздерге дайын екенін білдіруі Украина тарапының дипломатиялық жолдан бас тартпайтынын көрсетеді. Соғыс жалғасып жатқандықтан, әр күн жаңа құрбандар, қираулар және экономикалық шығындармен байланысты. Сондықтан бейбітшілікке алып келуі мүмкін кез келген байланыс арнасы маңызды рөл атқарады.
Әрине, тікелей келіссөздер оңай процесс болмайды. Мәскеу мен Киев арасындағы сенім деңгейі өте төмен. Тараптардың шарттары, қауіпсіздік кепілдіктері, аумақтық мәселелер және соғыстан кейінгі саяси құрылым бойынша көзқарастары күрт ерекшеленеді. Алайда саяси диалогтың басталу ықтималдығы да халықаралық аренада үлкен талқылау тудыруы заңды.
Зеленскийдің мәлімдемесінен мынадай қорытынды жасауға болады: Украина АҚШ көмегіне сүйенуді жалғастырады, бірақ соғысты аяқтау үшін тек Вашингтонның күн тәртібін күтіп отыруды дұрыс жол деп санамайды. Киев өз тағдырына қатысты мәселеде тәуелсіз дипломатиялық қадамдар жасауға дайын екенін білдіруде.
Бұл ұстаным болашақта Украина төңірегіндегі саяси процестерді одан әрі жандандыруы мүмкін. Себебі тікелей келіссөздер туралы кез келген сигналды тек Киев пен Мәскеу ғана емес, Вашингтон, Брюссель және басқа да халықаралық орталықтар мұқият бақылайды.
Әзірге негізгі сұрақ ашық күйінде қалып отыр: Путин мен Зеленский арасында нақты келіссөздер бастала ма, әлде бұл мәлімдеме соғысты аяқтау үшін дипломатиялық қысымды күшейтуге бағытталған саяси сигнал болып қала ма?
Бір нәрсе анық: Украина соғыстың шексіз жалғаса беруін қаламайтынын тағы бір рет білдірді. Енді бұл мәлімдемеге Мәскеу мен Вашингтонның қалай жауап қайтаратыны маңызды рөл атқарады.
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