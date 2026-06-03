Федералды телеарналар эфирінде қай тақырыптар басым болды?
Қазіргі уақытта әлемдік қоғамдастық пен бұқаралық ақпарат құралдарының назары күтпеген оқиғаларға аударылуда. Ресейдің Санкт-Петербург қаласында болған соңғы оқиғалар мен олардың жергілікті БАҚ-та жарық көруі халықаралық сарапшылардың назарында тұр. Атап айтқанда, елдің ең ірі орталық телеарналарында бұл тақырыптың ұсынылуы өзіндік ерекшелікке ие болды.
«Ресей 1», «Бірінші арна» және «НТВ» телекомпанияларын қоса алғанда, Ресейдің жетекші мемлекеттік БАҚ-тары таңғы және түскі жаңалықтар шығарылымдарында Санкт-Петербург маңындағы ұшқышсыз ұшу аппараттарының (дрондар) шабуылы туралы хабарларды айналып өтуді жөн көрді.
Таңғы сағат 08:00-ден түскі 15:00-ге дейін эфирге шыққан негізгі ақпараттық бағдарламаларда мүлдем басқа оқиғалар күн тәртібіне шығарылды. Атап айтқанда, жаңалықтар лентасының орталығынан мына тақырыптар орын алды:
Беделді Санкт-Петербург халықаралық экономикалық форумы (ПМЭФ) аясындағы кездесулер;
Енакиево елді мекенінде жолаушылар автобусына жасалған шабуылдың егжей-тегжейі;
Таяу Шығыс аймағында жалғасып жатқан қарқынды әскери қақтығыстар.
Санкт-Петербургте не болды? Тараптардың мәлімдемелері
Аталған шабуылға байланысты Украина және Ресей ресми өкілдері әртүрлі мәліметтер мен мәлімдемелер жасауда. Соның ішінде Украина президенті Владимир Зеленский өз мәлімдемесінде нысана ретінде «Санкт-Петербург мұнай терминалы» таңдалғанын және оған соққы берілгенін атап өтті. Сондай-ақ, Украина Қарулы Күштерінің өкілдері Кронштадт аумағында орналасқан және ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан «Бойкий» әскери корветінің өртенгені туралы ақпарат таратуда.
Ресми реакция: Санкт-Петербург қаласы губернаторының ресми мәліметіне сәйкес, дрондар шабуылы Кронштадт, Киров және Красносельск аудандарындағы инфрақұрылым нысандарына бағытталған. Оқиға салдарынан төрт азамат түрлі дәрежеде дене жарақатын алды, бірнеше ғимарат пен құрылысқа зақым келді. Дегенмен, Ресей ресми топтары жергілікті мұнай терминалына зақым келгені туралы хабарламаларды растамады.
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