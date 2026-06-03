Пілдердің ерекше «тәрбие әдісі» әлеуметтік желілерде талқылануда

·98·Әлем
Пілдердің ерекше «тәрбие әдісі» әлеуметтік желілерде талқылануда

Әлеуметтік желілерде тараған кезекті видео миллиондаған пайдаланушының назарын аударды. Онда ана пілдің төлін жұмсақ түрде алға итеріп, басқа ересек пілмен сәлемдесуге жіберіп жатқан сәті бейнеленген.

Видеодағы жағдай көпшілікке адамдар арасындағы әдеп-ғұрып пен тәрбие дәстүрлерін еске салды. Кейбір пайдаланушылар әзіл ретінде піл төлдері де аналарының құрбыларымен амандасуға мәжбүр екенін жазуда.

Мамандардың айтуынша, бұл жағдай кездейсоқ емес. Пілдер табын ішіндегі әлеуметтік қарым-қатынасты нығайту және өзара сенімді қалыптастыру үшін жас ұрпақты балалық шағынан ересек пілдермен араласуға баулиды.

Ғалымдар пілдердің әлемдегі ең әлеуметшіл және ақылды жануарлардың бірі екенін атап өтеді. Олар отбасы мүшелерін таниды, бір-біріне қамқорлық жасайды және күрделі сезімдерді білдіре алады. Сондықтан мұндай «сәлемдесу рәсімдері» табын ішіндегі бірлікті сақтауда маңызды рөл атқарады.

Піл
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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