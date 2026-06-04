Пластик бөтелкелерден шыққан ерекше әуен бәрін таңғалдырды (видео)
Неміс музыканты Виви Василева сахнада көрермендерді таңғалдыратын ерекше өнер көрсетеді. Ол симфониялық оркестрдің алдында тұрып, қарапайым пластик бөтелкелерді музыкалық аспапқа айналдыра отырып, қайталанбас әуендерді орындайды.
Бұл жобаны композитор Грегор Майрхофер жасаған және ол “Recycling Concerto” деп аталады. Шығарма қазіргі әлемдегі ең өзекті мәселелердің біріне — планетамыздың пластик қалдықтармен ластануына назар аударады. Осы арқылы музыка тек өнер ғана емес, сонымен қатар экологиялық хабардарлық құралына айналады.
Виви Василева өнер көрсету барысында пластик бөтелкелердің ішіндегі ауа қысымын нақты ноталарға сәйкестендіріп реттейді. Оларды түрлі тәсілмен ұру арқылы ерекше, бірақ өте үйлесімді және сыңғырлаған дыбыстар шығарады. Нәтижесінде көрермендер қарапайым қалдықтан өнер туындысының қалай жасалатынын өз көздерімен көреді.
Бұл жоба өнер мен экология үйлесімінің жарқын үлгісі болып табылады, ол көрермендерді тек таңғалдырып қана қоймай, қоршаған ортаға деген көзқарастарын өзгертуге де шақырады.
…