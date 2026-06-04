Депутат Grok арқылы жалған суреттер жасалғаны үшін Маскке сотқа шағымданды
Ұлыбритания парламентінің мүшесі Джесс Асато Илон Маскқа тиесілі xAI компаниясына қарсы сотқа шағым түсірді. Оның айтуынша, компанияның Grok жасанды интеллект платформасы арқылы оның жалған және әдепке жатпайтын суреттері жасалған.
Лейбористік партияның депутаты Асато Grok арқылы жасалған мұндай контент мыңдаған әйелдер мен балаларға зиян келтіргенін мәлімдеді.
Депутаттың пікірінше, бұл жағдай кездейсоқтық немесе жай ғана дұрыс пайдаланбаушылық емес, платформа құрушылары қабылдаған шешімдердің салдары болып табылады.
Мәліметтерге сәйкес, 2026 жылдың қаңтарында Асато Grok жұмысын сынға алғаннан кейін әлеуметтік желілерде оның жалған суреттері тараған.
Ол Лондон Жоғарғы сотына жеке деректерді қорғау заңдарын бұзу және жеке өмірге қол сұғушылық бойынша шағым түсірді. xAI компаниясы әзірге бұл шағымға ресми түсініктеме берген жоқ.
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