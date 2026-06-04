Багам аралдарында нақты қарақшы кемелері табылды
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Багам аралдарында археологтар нақты «Кариб теңізінің қарақшыларына» тиесілі кемелердің қалдықтарын тапты. The Guardian басылымының мәліметінше, олжалар 17–18 ғасырларда қарақшылардың негізгі базасы болған Нассау порты аумағынан анықталған.
Зерттеушілер теңіз түбінен жалпы алты батқан кеменің қалдықтарын тапты. Олардың үшеуі «қарақшылықтың алтын ғасырымен» байланысты болуы мүмкін.
Археологтар су астынан кемелердің күйген корпусын, зеңбіректерді, мылтық оқтарын, айналмалы қаруларды және басқа да тарихи жәдігерлерді көтерді.
Болжамдарға сәйкес, табылған кемелердің бірі аңызға айналған қарақшы Генри Эвериға тиесілі болуы ықтимал. Ғалымдар қарақшылар іздерді жасыру мақсатында қолға түсірілген кемелерді әдейі өртеген болуы мүмкін деп отыр.
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