31 елден жиналған 858 стақан: бірегей Гиннесс рекорды

·234·Әлем
31 елден жиналған 858 стақан: бірегей Гиннесс рекорды

57 жастағы үндістандық ер адам ерекше және таңғажайып коллекциясының арқасында Гиннесс рекордтар кітабына қайта енді. Ол әлемнің 31 елінен жиналған, көлемі 5 мл-ден 500 мл-ге дейінгі 858 түрлі қағаз стақанның иесі атанды.

Оның айтуынша, бұл қызығушылық қарапайым балалық шақтағы қызығушылықтан басталған. Уақыт өте келе бұл әдет шынайы өмірлік құмарлық пен орасан зор коллекцияға айналды. Ер адам саяхаттаған әр елінен ерекше естелік ретінде қағаз стақандарды жинап жүрді.

Ол бұрын да Гиннесс рекордын орнатқан: 2013 жылы ол 5986 телефон картасынан тұратын ең үлкен коллекцияның иесі ретінде танылған болатын. Бұл оның коллекционерлікке деген қызығушылығы жылдар бойы кеңейіп, әлемде бірегей тұлғаға айналғанын көрсетеді.

Бүгінде оның коллекциясы тек санымен ғана емес, сонымен қатар әртүрлі елдердің мәдениетін бейнелеуімен де назар аударуда.

ҲиндистанГиннесс рекордтар кітабы
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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