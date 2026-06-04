32 жастағы түрік бір түнде миллиардерге айналды
Түркияда тұратын 32 жастағы Ахмад Жахангард Такало күтпеген жерден әлемдегі ең бай адамдардың біріне айналуы мүмкін жағдайға тап болды. Оның банк шотына ешқандай түсініктемесіз шамамен 1 триллион түрік лирасы түскені тіркелген.
Нәтижесінде шоттағы жалпы сома шамамен 21,8 миллиард долларға жетті. Бұл оны қысқа уақыт ішінде миллиардерлер қатарына қоса алар еді. Алайда бұл ерекше оқиға банк жүйесінде күдік тудырды.
Оқиғадан кейін банк Такалоның барлық шоттарын бірден мұздатып, ақша аударымының көзін анықтау үшін тергеу бастады. Сарапшылар мұндай үлкен соманың қателікпен немесе техникалық ақау салдарынан аударылған болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Қазіргі уақытта бұл сома Такалоның игілігіне берілмеді және тергеу аяқталғанша барлық операциялар шектелді. Бұл оқиға әлеуметтік желілерде кең талқылау тудырып, көпшілікті таң қалдырды.
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