Иран жоғарғы басшысы Хаменеи күтпеген мәлімдеме жасады
Иран жоғарғы басшысы Мұжтаба Хаменеи Иранның АҚШ пен Израиль үстінен жеңіске жеткенін мәлімдеді және Тегеран қарсыластарын ел ішінде алауыздық пен бөлініс тұқымын себуге тырысып жатыр деп айыптады. Оның бұл туралы үндеуі «Euronews» дереккөздеріне сүйене отырып жарияланды.
Хаменеидің мәлімдемесі Трамп әкімшілігі Иранмен жүргізіліп жатқан келіссөздерде елеулі нәтижелерге қол жеткізілгенін хабарлаған, сондай-ақ АҚШ президенті Дональд Трамп Мұжтаба Хаменеимен жеке кездесу ықтималдығын жоққа шығармай отырған кезде жарияланды.
Бүгін, 4 шілде күні Хаменеи АҚШ пен Израильмен болған қақтығыстарда Иран жеңіске жеткенін атап өтіп, күтпеген мәлімдеме жасады.
«Қымбатты Иран халқына мынаны жеткізгім келеді: қарулы күштеріңіздің қатарындағы батыр ұлдарыңызға қарсы күресте жеңілген сорақы жау бүгін тек соғыс алаңында ғана емес, қоғам алдында да ауыр және қатты қорлауды бастан кешіруде. Сондықтан ол әртүрлі айла-амалдарға жүгінуде», – деді Жоғарғы басшы.
Хаменеидің бұл мәлімдемесі, мүмкін, бейбіт келісімге жақындау үдерісінен хабар беруі мүмкін. Көрініп тұрғандай, ол Иран қоғамын оған дайындаумен қатар, ішкі бірлікті сақтауға да шақыруда.
«Шамамен 80 жыл бұрын Израиль деп аталатын әскери тіректі құрған билеуші жүйа Үлкен Израиль деп аталатын жасанды және ойлап табылған географиялық тұжырымдаманың шығыс шетінде, яғни Ефрат өзенінің шығысында орналасқан, көптеген артықшылықтары бар күшті және тәуелсіз Иранның өмір сүруін қабылдамайды», – деп қосты Хаменеи.
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