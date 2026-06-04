Күтпеген оқиға: әйел көлігімен метро рельсіне түсіп қалды
АҚШ-тың Сиэтл қаласында ерекше және сәл қауіпті жағдай орын алды. 70 жастағы әйел өз көлігін шатастырып, метро рельстеріне шығып, шамамен жарты миль (800 метрге жуық) қашықтықты жүріп өткен.
Осы оқиғаның салдарынан бүкіл бағыт бойынша пойыздар қозғалысы уақытша тоқтатылды. Төтенше қызметтер оқиға орнына жедел жетіп, жолаушыларды қауіпсіз аумаққа эвакуациялады. Сондай-ақ, сақтық шарасы ретінде рельстердегі электр қуаты уақытша өшірілді.
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, әйел жолды навигатор арқылы тапқысы келген және «GPS нұсқаулығына бағынғанын» айтқан. Дәл осы қателік оның көлікті рельстерге шығаруына себеп болды.
Бақытымызға орай, оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Арнайы техника – эвакуатордың көмегімен көлік рельстерден шығарылғаннан кейін бірнеше сағаттан соң пойыздар қозғалысы қайта жанданды.
Бұл оқиға әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланып, навигациялық құрылғыларды пайдалануда сақ болудың маңыздылығы тағы да еске салынды.
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