5300 жылдық мумиядан қауіпті микроорганизмдер анықталды

·282·Әлем
5300 жылдық мумиядан қауіпті микроорганизмдер анықталды

1991 жылы Өтцталь Альпі тауларында табылған 5300 жылдық мумиядан оның біртіндеп ыдырауына себеп болуы мүмкін саңырауқұлақтар мен бактериялар анықталды. Бұл туралы Microbiome журналында жарияланған зерттеуде хабарланды.

Қола дәуірінің адамы, Эци деп аталатын мумия қазіргі уақытта Оңтүстік Тироль археологиялық мұражайында сақталуда. Мумия арнайы температура мен ылғалдылық жағдайында сақталғанымен, бұл шаралар микроорганизмдердің әрекетін толық тоқтата алмайды.

Зерттеушілер мумияның терісін, тіндерін, ылғал үлгілерін және ол табылған аумақтан алынған топырақты зерттей отырып, заманауи және ежелгі микроорганизмдерді анықтауға қол жеткізді. Олардың кейбіреулері, соның ішінде ішек бактериялары, Эци тірі кезінде оның ағзасында болғаны белгілі болды.

Мамандар мумияның терісінде ақуыздарды, майларды және коллагенді ыдырата алатын суыққа төзімді саңырауқұлақтарды, сондай-ақ фенолды ыдырататын бактерияларды анықтады.

Ғалымдардың пікірінше, мумияны сақтаудың ең тиімді әдісі оны қайтадан мұздату болып табылады. Алайда бұл ғылыми зерттеулер мен мұражай келушілері үшін қолжетімділікті шектеуі мүмкін. Сондықтан мұражай қызметкерлері микроорганизмдерді тұрақты түрде бақылауды және ықтимал залалды уақытылы анықтауды жоспарлап отыр.

Өтцталль АльпіMicrobiomeЭциОңтүстік Тироль археология мұражайы
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

АҚШ мемлекеттік хатшысының Украинаға қатысты мәлімдемесіне Лавровтың пікіріКеше, 18:07Эверестте 6 күн тамақсыз және оттегісіз қалған ер адам тірі табылдыКеше, 17:51Енакиево маңында жолаушылар автобусына дронмен шабуыл жасалдыКеше, 16:21Күтпеген оқиға: әйел көлігімен метро рельсіне түсіп қалдыКеше, 13:42Иран жоғарғы басшысы Хаменеи күтпеген мәлімдеме жасадыКеше, 12:58Илон Маск әлемдегі алғашқы триллионер болуы мүмкінКеше, 12:35
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Шавкат Мирзиёев Қытайдағы қайғылы оқиғаға байланысты көңіл айтты
Жердің айналуы қауіпті деңгейде баяулауда: ғалымдар ескерту жасады
Алтын өндіру бойынша көшбасшы елдердің рейтингі жарияланды
12 жылдық күтуден кейін әйел бес егізді дүниеге әкелді
Әлемді рекордтық ыстық жылдар күтіп тұр
Бұл аптада аспанда сирек кездесетін Көгілдір ай көрінеді
40 jyl ünsiz qalğan "Lunohod" qayta signal jiberdi
Ең сұлу әйелдер тұратын елдердің рейтингі жарияланды