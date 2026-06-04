Енакиево маңында жолаушылар автобусына дронмен шабуыл жасалды
Фото: Reuters
Әлемдік қауымдастық пен халықаралық БАҚ назары қайтадан соғыс отының ортасында қалған аймақтардағы қайғылы оқиғаларға аударылды. Донецк облысының оккупацияланған аумағында бейбіт тұрғындар отырған жолаушылар автобусына ұшқышсыз ұшу аппараты (дрон) арқылы өлімші соққы берілгені туралы хабарлар тарады. Осы сұмдық оқиға салдарынан бірнеше адам қаза тапты.
Соққының егжей-тегжейі және құрбандар саны
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, өзін-өзі жариялаған Донецк халық республикасы (ДХР) басшысы Денис Пушилин сәрсенбі күні таңертең «Мәскеу – Симферополь» бағытымен келе жатқан көлік нысанаға алынғанын, салдарынан 7 адам қаза тауып, 11 адам ауыр жарақат алғанын мәлімдеді.
Алайда кейінірек жағдай нақтыланып, құрбандар саны 8 адамға жеткені жарияланды. Сондай-ақ, автобустың Ресей астанасынан емес, қала маңындағы Подольск елді мекенінен жолға шыққаны белгілі болды. Майдан сызығынан шамамен 40 шақырым қашықтықта орналасқан Енакиево қаласында болған осы оқиға бойынша төмендегідей егжей-тегжейлер нақтыланды:
Жолаушылардың жағдайы: Жергілікті денсаулық сақтау министрлігі зардап шеккендердің барлығы қарапайым азаматтар екенін, олардың арасында әскерилер мүлдем жоқ екенін растады. Жарақат алғандар шұғыл түрде Горловкадағы ауруханаға жеткізілді.
Тізім мәселесі: Бұл рейске барлығы 53 адам тіркелген, жарылыс кезінде олардың қаншасы салон ішінде болғаны әзірге белгісіз. Лауазымды тұлғалар жолаушылардың қозғалыс кестесі бойынша тексеру жүргізуде.
Көлік компаниясының мәлімдемесі: Аннексияланған Қырым ресми өкілдері автобустың жергілікті тасымалдаушыға тиесілі екенін хабарлады. «Большой мир» компаниясының басшысы Эльмаз Аблякимовтың сөзінше, Ресей орталығынан түбекке қатынайтын көліктер Донецкінің солтүстік бөлігі немесе Мариуполь арқылы өтетін «Новороссия» автомагистралін пайдаланады.
Тараптардың ресми көзқарасы
Осы қанды оқиғаға қатысты екі тарап та бір-біріне қарама-қайшы ресми мәлімдемелер жасауда:
Тараптар
Ресми позиция және айтылған пікірлер
Украина Қарулы Күштері
Бас штаб Енакиево аумағындағы шабуылдарды растамады және «агрессор мемлекеттің мәлімдемелеріне пікір білдірмейтінін» хабарлады.
Украина ҚҚҚ өкілі
А. Коваленко Ресейдің өзi дрондармен бейбіт тұрғындарды нысанаға алатынын және бұл террорды жасыру үшін параллель шындық жасап жатқанын айтты.
Ресей басшылығы
Кремль өкілі Дмитрий Песков оқиғаны «Киев режимінің кезекті қылмысы» деп бағалады. Тергеу комитеті террористік акт бабы бойынша іс қозғады.
Сонымен қатар, жақында Ресей президенті Владимир Путин Украина тарапын жастар мен кәмелетке толмағандарға қатысты ауыр қылмыстар жасауда деп айыптап, Старобельск және Геническ қалаларындағы шабуылдарды мысалға келтірген еді. Украина тарапы Старобельсктегі шабуыл тек Ресейдің әскери объектілеріне бағытталғанын және халықаралық гуманитарлық құқық нормалары қатаң сақталғанын мәлімдеді.
Мәскеу өз аумағына жасалып жатқан осындай шабуылдарға жауап ретінде Украина инфрақұрылымына «жүйелі соққылар» берілетіні туралы тағы бір рет ескертті. Ресей үкіметі тек әскери нысандарды ғана оққа ұстап жатқанын атап өткенімен, іс жүзінде бейбіт тұрғындар арасындағы құрбандар саны артып келеді.
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