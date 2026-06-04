Эверестте 6 күн тамақсыз және оттегісіз қалған ер адам тірі табылды

·318·Әлем
Эверестте 6 күн тамақсыз және оттегісіз қалған ер адам тірі табылды

Непалдық шерпа (тау бағыттаушысы) Эверест тауында тамақсыз және қосымша оттегі баллонынсыз алты күн қалуына қарамастан тірі қалды. Бұл туралы «Daily Mail» басылымы хабарлады.

Мәлім болғандай, биылғы жылдың 29 мамырында 52 жастағы бағыттаушы әлемнің ең биік шыңынан төмен түсіп бара жатқан кезде із-түзсіз жоғалып кеткен. Оны соңғы рет үшінші және төртінші лагерлер аралығында — теңіз деңгейінен 8000 метрден жоғары орналасқан, ауадағы оттегі мөлшері өте төмен болғандықтан адам денесі тез әлсірейді және «өлім аймағы» ретінде танымал нүктеде көрген.

Туыстары оның тірі қалуына деген үмітті дерлік жоғалтқан еді. Алайда арада бір аптаға жуық уақыт өткен соң, шерпа тірі күйінде анықталды. Құтқарушылардың айтуынша, ол базалық лагерьге қарай өз бетінше жылжып, еңбектеп төмен түсіп бара жатқан.

Анықталғандай, шерпа осы уақыт аралығында кішкентай пакеттегі печенье және еріген мұз суының есебінен жан сақтап қалған. Ол табылғаннан кейін тікұшақ арқылы Катманду қаласындағы ауруханаға жеткізілген.

Дәрігерлердің мәліметінше, ер адамның есі дұрыс. Қазіргі уақытта ол үсу, ағзаның сусыздануы және биік тау жағдайында ұзақ уақыт болу салдарынан туындаған басқа да асқынулар бойынша емделуде.

НепалЭверестDaily MailКатманду
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

АҚШ мемлекеттік хатшысының Украинаға қатысты мәлімдемесіне Лавровтың пікіріКеше, 18:07Енакиево маңында жолаушылар автобусына дронмен шабуыл жасалдыКеше, 16:215300 жылдық мумиядан қауіпті микроорганизмдер анықталдыКеше, 14:12Күтпеген оқиға: әйел көлігімен метро рельсіне түсіп қалдыКеше, 13:42Иран жоғарғы басшысы Хаменеи күтпеген мәлімдеме жасадыКеше, 12:58Илон Маск әлемдегі алғашқы триллионер болуы мүмкінКеше, 12:35
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Шавкат Мирзиёев Қытайдағы қайғылы оқиғаға байланысты көңіл айтты
Жердің айналуы қауіпті деңгейде баяулауда: ғалымдар ескерту жасады
Алтын өндіру бойынша көшбасшы елдердің рейтингі жарияланды
12 жылдық күтуден кейін әйел бес егізді дүниеге әкелді
Әлемді рекордтық ыстық жылдар күтіп тұр
Бұл аптада аспанда сирек кездесетін Көгілдір ай көрінеді
40 jyl ünsiz qalğan "Lunohod" qayta signal jiberdi
Ең сұлу әйелдер тұратын елдердің рейтингі жарияланды