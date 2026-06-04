Эверестте 6 күн тамақсыз және оттегісіз қалған ер адам тірі табылды
Непалдық шерпа (тау бағыттаушысы) Эверест тауында тамақсыз және қосымша оттегі баллонынсыз алты күн қалуына қарамастан тірі қалды. Бұл туралы «Daily Mail» басылымы хабарлады.
Мәлім болғандай, биылғы жылдың 29 мамырында 52 жастағы бағыттаушы әлемнің ең биік шыңынан төмен түсіп бара жатқан кезде із-түзсіз жоғалып кеткен. Оны соңғы рет үшінші және төртінші лагерлер аралығында — теңіз деңгейінен 8000 метрден жоғары орналасқан, ауадағы оттегі мөлшері өте төмен болғандықтан адам денесі тез әлсірейді және «өлім аймағы» ретінде танымал нүктеде көрген.
Туыстары оның тірі қалуына деген үмітті дерлік жоғалтқан еді. Алайда арада бір аптаға жуық уақыт өткен соң, шерпа тірі күйінде анықталды. Құтқарушылардың айтуынша, ол базалық лагерьге қарай өз бетінше жылжып, еңбектеп төмен түсіп бара жатқан.
Анықталғандай, шерпа осы уақыт аралығында кішкентай пакеттегі печенье және еріген мұз суының есебінен жан сақтап қалған. Ол табылғаннан кейін тікұшақ арқылы Катманду қаласындағы ауруханаға жеткізілген.
Дәрігерлердің мәліметінше, ер адамның есі дұрыс. Қазіргі уақытта ол үсу, ағзаның сусыздануы және биік тау жағдайында ұзақ уақыт болу салдарынан туындаған басқа да асқынулар бойынша емделуде.
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