Қытайлық блогер мысықтарына арнап баскетбол алаңын салды

·95·Әлем
Қытайлық блогер мысықтарына арнап баскетбол алаңын салды

Қытайлық блогер әрі инженер Син Чжилей өз мысықтарына арнап нағыз баскетбол алаңын салды.

Жоба аясында ол көрермендерге арналған трибуналар, паркет төселген ойын алаңы, баскетбол себеттері, экрандар орнатты және кішігірім доптар дайындады. Блогердің айтуынша, ол осы жұмыс үстінде үш ай бойы еңбек еткен.

Чжилей дайын болған аренаны әлеуметтік желілердегі парақшалары арқылы көрсетті. Кадрлардан оның мысығымен бірге баскетбол ойнап жүргенін көруге болады.

Баскетбол алаңы – блогердің мысықтарына арнап жасаған жалғыз жобасы емес. Инженер бірнеше жылдан бері толыққанды «Мысықтар қаласы» жобасымен айналысып келеді. Бұл қалада миниатюралық метро жүйесі, блогердің кішірейтілген көшірмесі бар үй, банк, кинотеатр, супермаркет, MeowDonald's кафесі және басқа да көптеген нысандар бар.

Сонымен қатар, Чжилей қайырымдылықпен де белсенді айналысады. Ол көше мысықтарына арнап жылы әрі жайлы баспаналар салады.

Синь ЧилэйҚытайМяуДоналдсМысық Қаласы
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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