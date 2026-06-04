АҚШ мемлекеттік хатшысының Украинаға қатысты мәлімдемесіне Лавровтың пікірі
Әлемдік саяси алаңдағы геосаяси процестер мен ірі державалар арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастар күн санап жаңа сипат алып келеді. Әсіресе Ақ үй әкімшілігі ауысқаннан кейін АҚШ пен Ресей арасындағы диалог және Украина айналасындағы жағдай халықаралық сарапшылар мен кең жұртшылықтың назарында. Ресей Сыртқы істер министрі Сергей Лавров кезекті мәлімдемесінде осы мәселелерге тоқталып, Ақ үйдің жаңа саясаты туралы өз ойларымен бөлісті.
Ресейдің бас дипломатының айтуынша, АҚШ мемлекеттік хатшысы Марко Рубионың Украинаны бұдан әрі де белсенді қолдау қажеттілігі туралы сөздері Вашингтонның позициясы өзгермегенін білдіреді. Лавровтың пікірінше, бұл мәлімдемелер бұрын халықаралық қауымдастық тарапынан «Байденнің соғысы» деп аталған қақтығыстың іс жүзінде қазірдің өзінде «Трамптың соғысына» айналғанын айқын көрсетеді.
Диалогқа дайындық және Еуропаның жіберіп алған мүмкіндіктері
Сергей Лавров Ресей тарапы әрқашан өзара тең құқықты және өзара тиімді диалогтың жақтаушысы болып келгенін тағы бір рет еске салды. Бірақ ол бүгінде Еуропа Одағы көшбасшылары жүргізіп отырған саясатқа сыни баға берді:
«Егер Құрама Штаттар шын ниетпен диалог құруға ұмтылса, біз бұған әрдайым дайынбыз. Алайда Еуропа менің көзіме қазіргі элиталық басқару жағдайында, шындығын айтқанда, үзілген бөлік сияқты. Ол жақтан кейде «бәрібір қашан да сөйлесеміз» деген сарындағы дауыстар естіледі, бірақ бұл олқы. Оларда жағдайды түзеп, диалог орнату үшін өте көп қолайлы мүмкіндіктер болды, өкінішке орай, олар бұл мүмкіндіктердің бәрін жіберіп алды».
Министр Дональд Трамптың Ақ үйге оралуынан кейін Мәскеу мен Вашингтон арасындағы дипломатиялық байланыстардың белгілі бір дәрежеде жанданғанын атап өтті. Екі ел басшылары арасындағы телефондық әңгімелер, Ресей сыртқы саясат ведомствосы басшысының Эр-Риядта америкалық әріптесімен кездесуі және Аляскада жоғары деңгейдегі саммиттің өтуі мысал ретінде келтірілді.
Уәделер мен нақты жоспарлардың қақтығысы
Сергей Лавров АҚШ-тың жаңа әкімшілігі ұсынған мәлімдемелер мен нақты іс-әрекеттер арасындағы қайшылықтарға ерекше назар аударды. Оның сөзінше, бұрын Вашингтон өкілдері мүлдем басқа позицияны білдірген еді.
Бұрын айтылған пікірлер (Трамптың позициясы)
Бүгінгі практикалық жағдай және мәлімдемелер (Рубионың позициясы)
«Егер мен президент болсам, Украинада соғыс болмас еді. Бұл Джо Байденнің қателігі, бұл соғыс ешкімге керек емес және ол жерде адамдар қаза тауып жатыр».
Марко Рубио Конгресте АҚШ жай ғана делдал емес, Украинаны ресми түрде және толық қолдайтын мемлекет екенін атап өтті.
АҚШ мемлекеттік хатшысының бұл шығысы Дональд Трамптың соғысты тез арада тоқтату туралы уәделеріне қайшы келетінін айтқан Ресей министрі, сөзінің дәлелі ретінде маңызды фактіні еске салды. Оның айтуынша, Пентагонның Украинаға әскери және қаржылай көмек көрсету бойынша ұзақ мерзімді арнайы бағдарламасы қазірдің өзінде 2029 жылға дейін ресми түрде мақұлданған. Бұл процестердің әлі ұзақ тоқтамайтынын білдіреді.
Редакциялық пікір: Ақ үй басшылығының ауысуымен жаһандық саясатта күрт бұрылыстар болады деп күтілген еді, бірақ АҚШ сыртқы саясатындағы стратегиялық бағыттардың сақталуы уәделер мен нақты саясат арасында үлкен айырмашылық бар екенін көрсетуде.
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