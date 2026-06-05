Песков Зеленскийдің хатына және Мәскеуге келуіне қатысты пікір білдірді
Ресей мен Украина арасындағы қарым-қатынас жаһандық саяси сахнадағы ең назар аударарлық және нәзік тақырыптардың бірі болып табылады, осы аясында жаңа дипломатиялық қадамдар байқалуда. Екі мемлекет арасындағы қайшылықтарды келіссөздер үстелінде шешу мүмкіндіктерін халықаралық қауымдастық пен жұртшылық зор қызығушылықпен бақылап отыр. Ресми Кремль Украина тарапы ұсынған соңғы бастамаға өз көзқарасын ашып көрсетті.
Ресей Федерациясы Президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Кремль әкімшілігі Украина көшбасшысы Владимир Зеленскийдің Ресей басшысы Владимир Путинге жолдаған ашық хатын мұқият зерттегенін растады. БАҚ өкілдері мен журналистердің дәстүрлі сұрақтарына жауап бере отырып, Песков бұл үндеуден толық хабардар екендіктерін былайша мәлімдеді:
«Иә, біз бұл хатты көрдік және оның мазмұнымен таныстық. Бұл үндеу мемлекет басшысымыздың қатысуымен өтіп жатқан ресми шаралардың бірінде жарияланды».
«Егер диалогқа ниет болса, Мәскеудің есіктері ашық»
Кремль өкілі өз мәлімдемесінде осы күрделі саяси жағдайда диалог орнатудың ықтимал жолдары мен шарттарына да тоқталды. Оның сөзінше, Ресей тарапы жоғары деңгейдегі кездесулер үшін белгілі бір мүмкіндіктерді жоққа шығармайды:
«Украина көшбасшысы Владимир Зеленский кез келген ыңғайлы уақытта Мәскеуге келе алады. Біздің Президентіміз Владимир Путин бұрын да бірнеше рет атап өткендей, егер Зеленский шынайы түрде сөйлескісі келсе және өзекті мәселелерді талқылағысы келсе, ол Ресей астанасына келіп, мұны тікелей жүзеге асыра алады».
Кремль баспасөз хатшысы Украина тарапының бұл ұсыныстарына қатысты жалпы пікір білдіргенімен, қазіргі уақытта Мәскеу ресми тұлғалары тарапынан Зеленскийдің бейбіт келіссөздерді бастау бастамаларына әлі ресми және толық жазбаша жауап берілген жоқ екенін атап өткен жөн. Процестің әрі қарай дамуы дипломатиялық арналар арқылы айқындалады.
Ашық хаттың мақсаты мен мазмұны
Еске сала кетейік, бұл саяси оқиғаның басталуына Украина президенті Владимир Зеленскийдің өзінің ресми интернет-сайтында Ресей басшысы Владимир Путинге арнап жариялаған арнайы ашық хаты себеп болды. Сөзсіз, бұл үндеудің басты мақсаты және онда ұсынылған ұсыныстар төмендегі маңызды аспектілерді қамтиды:
Бастаманың түрі
Үндеудің бағыты
Көзделген негізгі мақсат
Ашық хат және ресми үндеу
Жеке кездесу ұйымдастыру
Қарулы қақтығыстарды тоқтату және бейбітшілікке қол жеткізу
Редакцияның пікірі: Екі мемлекет арасындағы тікелей диалогты қалпына келтіру туралы талқылаулар әлем саясатында зор маңызға ие. Дегенмен, ұсыныстар мен оларға берілген алғашқы реакциялар нақты келіссөздерді бастау үшін әлі де көптеген саяси және дипломатиялық кедергілерді жеңу қажеттігін көрсетеді.
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