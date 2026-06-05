Зеленский Путинге соғысты тоқтату туралы ашық хат жолдады
Әлемдік саяси сахнаның ең назар аударарлық нүктесінде тұрған Ресей-Украина қақтығысында күтпеген және өте маңызды дипломатиялық қадам жасалды. Украина президенті Владимир Зеленский Ресей басшысы Владимир Путинге қарулы қақтығыстарды тоқтату және бейбітшілік орнату мақсатында бетпе-бет кездесу өткізу ұсынысы жазылған ресми ашық хат жолдады. Бұл маңызды саяси құжаттың мәтіні Украина басшысының ресми веб-сайтында жарияланды.
Хатта бүгінгі нақты жағдай, майдандағы ахуал және екі тараптың шығындары толық талданып, соғысты тезірек аяқтау бойынша бірқатар маңызды шарттар ұсынылды.
Майдандағы шығындар және ішкі наразылық
Украина көшбасшысы өз үндеуінде жалғасып жатқан әскери әрекеттер Ресей Федерациясы үшін күн санап ауыр және теріс салдарлар әкеліп жатқанын ерекше атап өтті. Атап айтқанда, Ресей халқы арасында ұшқышсыз ұшу аппараттары (дрондар) мен зымыран соққылары, жанар-жағармай тапшылығы, халықаралық шектеулер және жаңа мобилизация толқыны туралы хабарларға байланысты ішкі наразылық көңіл-күйдің күшейіп бара жатқаны атап өтілген.
Бұдан бөлек, Зеленский Украина барлау қызметі ұсынған арнайы деректерге сүйене отырып, өткен мамыр айының өзінде майдан шебінде шамамен 30 мың ресейлік әскери қызметкер қаза тапқаны немесе ауыр жарақат алғанын мәлімдеді.
Барлау деректері бойынша шығындар қатынасы:
63 пайыз — ұрыс алаңында қаза тапқандар;
37 пайыз — ауыр жараланғандар.
Кездесу орны және халықаралық кепілдер мәселесі
Владимир Зеленский Ресей президентін соғысқа нүкте қою үшін тікелей диалог бастауға және бұл кездесуді өзара келісім бойынша бейтарап елдер аумағында ұйымдастыруға шақырды. Келіссөз алаңы ретінде төмендегі мемлекеттер аталды:
Швейцария — халықаралық бейбітшілік конференцияларының орталығы;
Түркия — екі тараппен де теңгерімді байланысы бар делдал;
Жақын Шығыс (араб) елдері — бейтарап геосаяси кеңістік.
Сонымен бірге, Украина басшысы алдыңғы мәлімдемелеріндегідей, бұл жолы да Мәскеу қаласында кездесу өткізу мүмкіндігін қатаң түрде жоққа шығарды.
Зеленскийдің пікірінше, бұл бейбітшілік келіссөздеріне АҚШ және Еуропа Одағы басшылары міндетті түрде қатысуы тиіс. Себебі қарулы қақтығыстар дәл Еуропа құрлығында орын алып жатыр және болашақ қауіпсіздік кепілдіктерін осы қуатты державалар ғана қамтамасыз ете алады.
Бейбітшілікті қалпына келтіру үшін ұсынылып отырған формула
Украина тарапы соғысты тоқтату үшін хатта бірнеше тармақтан тұратын бейбітшілік жоспарын ұсынды:
№
Ұсынылған негізгі бастамалар
Бақылау және тәртіп
1
Қазіргі майдан шебі бойынша отты дереу тоқтату
Әскери әрекеттер қолданыстағы позицияларда тоңдырылады
2
Бітімгершілік шарттарының сақталуын қамтамасыз ету
Процесті АҚШ тікелей бақылайды
3
Әскери тұтқындарды босату және алмасу
«Барлығын барлығына» принципі негізінде толық қайтару
«Егер сіз осы қанды соғысты аяқтау уақыты жеткенін түсінбесеңіз, Украина өз тәуелсіздігі мен өмір сүруі үшін күресті ешқашан тоқтатпайды. Бізге көмектесетін күшті одақтастарымыз бар. Алайда онда сіз де өз мемлекетіңіздің өмір сүруі үшін бұдан да қатты күресуге мәжбүр боласыз», — деп ескертті Украина президенті.
Мақала соңында қосымша айтылғандай, Украина сыртқы істер министрі Андрей Сибига бұл ресми хаттың жақын арада арнайы дипломатиялық арналар арқылы Кремль әкімшілігіне ресми түрде тапсырылатынын растады. Енді ресми Киев Мәскеу тарапынан осы маңызды ұсынысқа қандай мазмұнды және ресми жауап қайтарылатынын күтуде.
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