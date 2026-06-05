Анталиядағы жағажайда темекі шеккендер үлкен айыппұл төлейді
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Түркияның танымал туристік орталықтарының бірі Анталияда экологиялық тазалықты қамтамасыз ету мақсатында жаңа шектеулер енгізілуде. Енді қаланың бірқатар танымал жағажайларында темекі өнімдерін тұтынуға тыйым салынуы мүмкін.
Жергілікті басылымдардың хабарлауынша, бұл бастама жағалауларды қоқыстан қорғауға және қоршаған ортаға келтірілетін зиянды азайтуға бағытталған ауқымды бағдарламаның бір бөлігі болып табылады. Жаңа ережелер алдымен Лара, Белек, Чамьюва және Бич-парк жағажайларында қолданыла бастайды.
Сарапшылардың айтуынша, темекі қалдықтары табиғатта ұзақ жылдар бойы сақталады және теңіз бен өзен суларының ластануына әкеледі. Сондықтан ресми тұлғалар жағажайларда темекі шегуге қарсы күресті күшейтуге шешім қабылдады.
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