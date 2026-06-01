Lego әуесқойы Renault 5 моделін жасады: Енді оны сатып алуға болады

·67·Авто
Lego әуесқойы Renault 5 моделін жасады: Енді оны сатып алуға болады

Lego әуесқойы Дэйв Коллинз жасаған Renault 5 Turbo 3E моделінің тамаша көшірмесі жақын арада дүкен сөрелерінде пайда болуы мүмкін. Бұл жоба конструктор өндірушісі тарапынан мақұлдаудың маңызды кезеңінен сәтті өтті. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .

Коллинз өз моделін сәуір айында Lego Ideas платформасына ұсынған болатын. Бұл алаң жанкүйерлерге өз жұмыстарын жариялауға және оларды нақты жинаққа айналдыруға мүмкіндік береді. Жоба жарияланғаннан кейін көп ұзамай Renault UK бөлімшесінің қолдауына ие болды.

Қазіргі уақытта модель 10 000-нан астам пайдаланушы дауысын жинап үлгерді. Бұл жобаның келесі кезеңге өткенін білдіреді — енді Lego сарапшылары оны қарастырып, сериялық өндіріс бойынша түпкілікті шешім қабылдайды.

LegoRenault 5АвтокөлікКонструкторRenault Turbo
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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