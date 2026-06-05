Lada Azimut әлемде бірегей алдыңғы әйнектерді жылыту жүйесімен жабдықталады

·552·Авто
Lada Azimut әлемде бірегей алдыңғы әйнектерді жылыту жүйесімен жабдықталады

АвтоВАЗ компаниясы жаңа Lada Azimut кроссовері ерекше жылыту жүйесімен жабдықталатынын растады. Санкт-Петербург халықаралық экономикалық форумында компания вице-президенті Сергей Громак алғашында "әлемде еш жерде жоқ — бүйірлік айналарды жылыту жүйесі" туралы мәлімдеме жасаған еді. Алайда кейінірек өндіруші бұл ақпаратты нақтылап, бұл жай ғана тіл қателігі екенін хабарлады. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.

Ресми хабарламаға сәйкес, сөз шын мәнінде алдыңғы есік әйнектерін жылыту функциясы туралы болып отыр. Бұл технология қазіргі уақытта Ресей нарығындағы басқа ешбір көлікте жоқ. Компания өкілдері қалжың аралас бұл қателікті түзетіп, Lada Azimut моделінде бүйірлік айналар да, алдыңғы есік әйнектері де арнайы жылыту жүйесімен жабдықталатынын атап өтті.

Мәлім болғандай, бүйірлік әйнектер алдыңғы және артқы әйнектер сияқты арнайы жылыту жіптері арқылы қыздырылады. Жүргізуші бұл функцияны жеке түйме арқылы қосып және өшіре алады. Бұл шешім әсіресе суық климаттық жағдайда көрініс сапасын жақсартуға қызмет етеді.

Қазіргі уақытта АвтоВАЗ Lada Azimut кроссоверін сериялық өндіріске дайындап жатыр. Модельдің түс палитрасы сегізге дейін кеңейтілетіні және турбоқозғалтқышы бар нұсқалары сынақтан өтіп жатқаны хабарланды. Көліктің сатылымы биылғы күзде басталуы күтілуде.

АвтоВАЗLada AzimutКроссоверАвтомобильТехнология
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Автокөлік импорттауға қойылған ірі шектеу жойылдыАвтокөлік импорттауға қойылған ірі шектеу жойылдыКеше, 16:52Lada Granta Lada Vesta сияқты вариатормен жабдықталадыLada Granta Lada Vesta сияқты вариатормен жабдықталадыКеше, 11:58Ұлыбританияда көліктер қартайып барады, бірақ сатып алушылар әлі де үлкен жүрістен қорқадыҰлыбританияда көліктер қартайып барады, бірақ сатып алушылар әлі де үлкен жүрістен қорқадыКеше, 10:25Audi Nuvolari суперкарын таныстырды: 987 а.к. және 350 км/сағ жоғары жылдамдықAudi Nuvolari суперкарын таныстырды: 987 а.к. және 350 км/сағ жоғары жылдамдықКеше, 23:55Audi R8 орнына жаңа V8 гибридті суперкарын таныстырдыAudi R8 орнына жаңа V8 гибридті суперкарын таныстырды04.06, 18:57
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Авто жаңалықтар

Рим папасы жаңа электромобильге мінді, Ferrari акциялары құлдырады (видео)
Рим папасы жаңа электромобильге мінді, Ferrari акциялары құлдырады (видео)
Танымал бренд Өзбекстанда автокөлік шығаруды жоспарлап отыр
Танымал бренд Өзбекстанда автокөлік шығаруды жоспарлап отыр
BYD өзінің жаңа флагмандық кроссовері Hiace 08 моделін таныстырды
BYD өзінің жаңа флагмандық кроссовері Hiace 08 моделін таныстырды
BYD Yuan Plus-тың үшінші буыны 21 мамырда таныстырылады
BYD Yuan Plus-тың үшінші буыны 21 мамырда таныстырылады
Жаңа Lada Niva Legend таныстырылды: қуатты мотор және жаңартылған аспа
Жаңа Lada Niva Legend таныстырылды: қуатты мотор және жаңартылған аспа
850 а.к. қуаты бар Rezvani Fortress сауытталған пикапы таныстырылды
850 а.к. қуаты бар Rezvani Fortress сауытталған пикапы таныстырылды
Zeekr endi kóshbasshy emes: Qytaıdyń eń aqyldy avtomobılderi jarııalandy
Zeekr endi kóshbasshy emes: Qytaıdyń eń aqyldy avtomobılderi jarııalandy
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class-qa básekeлес sán-di sedan
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class-qa básekeлес sán-di sedan