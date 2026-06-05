Lada Azimut әлемде бірегей алдыңғы әйнектерді жылыту жүйесімен жабдықталады
АвтоВАЗ компаниясы жаңа Lada Azimut кроссовері ерекше жылыту жүйесімен жабдықталатынын растады. Санкт-Петербург халықаралық экономикалық форумында компания вице-президенті Сергей Громак алғашында "әлемде еш жерде жоқ — бүйірлік айналарды жылыту жүйесі" туралы мәлімдеме жасаған еді. Алайда кейінірек өндіруші бұл ақпаратты нақтылап, бұл жай ғана тіл қателігі екенін хабарлады. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.
Ресми хабарламаға сәйкес, сөз шын мәнінде алдыңғы есік әйнектерін жылыту функциясы туралы болып отыр. Бұл технология қазіргі уақытта Ресей нарығындағы басқа ешбір көлікте жоқ. Компания өкілдері қалжың аралас бұл қателікті түзетіп, Lada Azimut моделінде бүйірлік айналар да, алдыңғы есік әйнектері де арнайы жылыту жүйесімен жабдықталатынын атап өтті.
Мәлім болғандай, бүйірлік әйнектер алдыңғы және артқы әйнектер сияқты арнайы жылыту жіптері арқылы қыздырылады. Жүргізуші бұл функцияны жеке түйме арқылы қосып және өшіре алады. Бұл шешім әсіресе суық климаттық жағдайда көрініс сапасын жақсартуға қызмет етеді.
Қазіргі уақытта АвтоВАЗ Lada Azimut кроссоверін сериялық өндіріске дайындап жатыр. Модельдің түс палитрасы сегізге дейін кеңейтілетіні және турбоқозғалтқышы бар нұсқалары сынақтан өтіп жатқаны хабарланды. Көліктің сатылымы биылғы күзде басталуы күтілуде.
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