Audi Nuvolari суперкарын таныстырды: 987 а.к. және 350 км/сағ жоғары жылдамдық
Audi компаниясы өзіндегі жаңа флагмандық суперкар — Nuvolari моделін ресми түрде таныстырды. Өндірістен шығарылған R8 моделінің орнын басқан бұл көлік бренд тарихындағы ең қуатты сериялық машинаға айналды. Жаңа модель тек техникалық сипаттамаларымен ғана емес, сонымен қатар Audi брендінің болашақтағы дизайн бағытын айқындайтын сыртқы келбетімен де ерекшеленеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Nuvolari моделінің жүрегі — 4,0 литрлік V8 битурбо қозғалтқышы және үш электр қозғалтқышынан тұратын гибридті жүйе. Жүйенің жалпы қуаты 987 а.к.-ға тең, ал іштен жану қозғалтқышы минутына 10 000 айналым жылдамдығында жұмыс істей алады. Көлік 7,3 кВт·сағ сыйымдылығы бар аккумулятордың көмегімен қысқа қашықтықтарға тек электр режимінде де қозғала алады.
Динамикалық көрсеткіштер таңғажайып: суперкар 100 км/сағ жылдамдыққа бар-жоғы 2,6 секундта, ал 200 км/сағ жылдамдыққа 6,8 секундта жетеді. Максималды жылдамдық 350 км/сағ-тан асады. Шасси бөлшектерінде көміртекті пластикті кеңінен қолдану гибридті жүйенің салмағын өтеуге қызмет етеді. Сондай-ақ, көлікте Formula-1 жарыстарындағы сияқты DRS (Drag Reduction System) жүйесіне ұқсас белсенді аэродинамикалық элементтер қолданылған.
Техникалық тұрғыдан Nuvolari Lamborghini брендінің жаңа гибридті модельдерімен ұқсастыққа ие, бұл Volkswagen Group концернінің бірыңғай платформасын пайдаланатынын көрсетеді. Көлік шектеулі мөлшерде — барлығы 499 дана шығарылады. Алғашқы жеткізу процестері 2027 жылдың бірінші жартысына жоспарланған.
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