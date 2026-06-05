Lada Granta Lada Vesta сияқты вариатормен жабдықталады
Ресейдің ең танымал көлігі Lada Granta жақын жылдары жаңа типті трансмиссияға ие болады. АвтоВАЗ басшысы Максим Соколовтың хабарлауынша, модельге Lada Vesta сияқты WLY вариаторы орнатылады. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.
Инженерлер бұл трансмиссияны Granta моделіне бейімдеу үшін елеулі техникалық өзгерістер енгізуге мәжбүр болды. Бастапқы кезеңде агрегат капот астындағы кеңістікке сыймағандықтан, тек вариатор корпусы ғана емес, көліктің кейбір кузов панельдері де қайта өңделді.
Жаңа трансмиссия тек 90 а.к. қуатты 8 клапанды қозғалтқышпен бірге жұмыс істейді. Соколовтың сөзінше, мұндай тандем агрегаттың ұзақ қызмет етуін қамтамасыз етеді және оның ресурсы қозғалтқыштың жұмыс мерзіміне жақын болады.
Өндірістік желілерді бейімдеу және барлық сынақ процестерін аяқтау үшін белгілі бір уақыт қажет. Сондықтан вариатормен жабдықталған Lada Granta көліктері 2027 жылдың бірінші жартысында конвейерге шығуы жоспарлануда.
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